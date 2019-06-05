Кейт Миддлтон беременна? Герцогиня сделала громкое заявление

Кейт Миддлтон прокомментировала слухи касательно своей семьи и поспешила заверить, что ребенка в ближайшее время заводить не планирует. Об этом сообщает Express.

В западных СМИ уже давно ведутся предположения, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут четвертого ребенка. Герцогиня хоть и не дала прямой ответ на вопрос, но смогла с юмором отреагировать на вопрос британцев.

Слухи о том, что жена принца Уильяма давно хочет, чтобы у маленького принца Луи была сестренка, распространились давно. А потому во время очередного публичного выхода журналисты спросили у герцогини Кембриджской, правдива ли подобная информация.

Кейт Миддлтон (Getty Images)

"Ой, думаю, Уильям сейчас бы начал очень нервничать", - забавно пошутила Кейт Миддлтон, оставив место для недосказанности.

Вместе с тем, на параде по случаю Дня Святого Патрика герцогиня Кембриджская подошла к родителям, которые стояли среди поклонников королевской семьи, и, залюбовавшись ребенком, призналась, что тоже хотела бы пополнения в семье.

Напомним, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон, между которыми нередко возникали конфликты, попали в поле обозрения эксперта, который выявил по почерку отличительные черты герцогинь.

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