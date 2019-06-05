Кейт Міддлтон вагітна? Герцогиня зробила гучну заяву

Кейт Міддлтон прокоментувала чутки щодо своєї родини і поспішила запевнити, що дитину найближчим часом заводити не планує. Про це повідомляє Express.

В західних ЗМІ вже давно ведуться припущення, що принц Вільям і Кейт Міддлтон чекають четверту дитину. Герцогиня хоч і не дала прямої відповіді на питання, але змогла з гумором відреагувати на питання британців.

Чутки про те, що дружина принца Вільяма давно хоче, щоб у маленького принца Луї була сестричка, поширилися давно. А тому під час чергового публічного виходу журналісти запитали у герцогині Кембриджської, чи правдива подібна інформація.

Кейт Міддлтон (Getty Images)

"Ой, думаю, Вільям би зараз почав дуже нервувати", - кумедно пожартувала Кейт Міддлтон, залишивши місце для недомовленості.

Разом з тим, на параді з нагоди Дня Святого Патріка герцогиня Кембриджська підійшла до батьків, які стояли серед шанувальників королівської сім'ї, і, замилувавшись дитиною, зізналася, що теж хотіла б поповнення в родині.

Нагадаємо, що Меган Маркл та Кейт Міддлтон, між якими нерідко виникали конфлікти, потрапили в поле зору експерта, який виявив за почерком відмінні риси герцогинь.

Раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон шокувала вбивством оленя.

Ми писали, що Меган Маркл покине свій будинок. Вона хоче повернутися на батьківщину в США, щоб зустрітися з друзями і познайомити їх з Арчі.