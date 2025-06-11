Кеті Перрі та Орландо Блум на межі розриву: що відомо про кризу у стосунках пари

Кеті Перрі нині активно гастролює з туром Lifetimes, який стартував 23 квітня та триватиме аж до 7 грудня.

Та, як пишуть інсайдери виданню People, за лаштунками все не так райдужно: новий альбом співачки під назвою "143"зазнав фіаско, і це неабияк вдарило по її особистому життю.

"Кеті була дуже пригнічена через провал альбому. Вона сильно переживала. Орландо намагався її підтримати, але напруга між ними все ж зросла. Все йде до завершення. Вони просто чекають закінчення туру, щоб остаточно розійтись", - розповіло джерело Page Six.

Кеті Перрі та Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

Ще один інсайдер каже, що сама поїздка містами не принесла Кеті очікуваного задоволення. Рецензії на шоу були не найприємнішими, що тільки підсилило тріщини в стосунках із Блумом.

"Вона розчарована реакцією на тур. Це сильно вплинуло на їхню пару", - зазначили близькі до подружжя люди.

Тим часом Орландо Блум минулого місяця сам вирушив у Майамі - без Кеті. Це не перша криза у їхніх стосунках: у 2017 році вони вже робили паузу, яка тривала цілий рік.

У 2024-му Кеті пригадувала цей період у подкасті Call Her Daddy.

"З першого дня нашого розставання ми ніби не сприймали це всерйоз. У нього були наміри, а я щойно вийшла з інших стосунків. Я відчула, що більше не витримаю. Хотіла просто втекти. Але довелося багато працювати над собою", - згадувала співачка.

Кеті Перрі та Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

Того ж року в інтерв’ю People Перрі також зізналась: їхній з Орландо союз - це ще той вулкан.

"Коли ми з Орландо сваримось, то гаряче й миттєво. Але й миримось так само швидко. Ми обоє - вогонь. І наша Дейзі все це бачить", - розповідала вона.

Подружжя не приховувало, що в певний момент зверталось до сімейного терапевта, аби дати собі шанс зберегти стосунки.