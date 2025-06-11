Кэти Перри и Орландо Блум на грани разрыва: что известно о кризисе в отношениях пары

Кэти Перри сейчас активно гастролирует с туром Lifetimes, который стартовал 23 апреля и продлится вплоть до 7 декабря.

Но, как пишут инсайдеры изданию People, за кулисами все не так радужно: новый альбом певицы под названием "143" потерпел фиаско, и это изрядно ударило по ее личной жизни.

"Кэти была очень подавлена из-за провала альбома. Она сильно переживала. Орландо пытался ее поддержать, но напряжение между ними все же возросло. Все идет к завершению. Они просто ждут окончания тура, чтобы окончательно разойтись", - рассказал источник Page Six.

Кэти Перри и Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

Еще один инсайдер говорит, что сама поездка по городам не принесла Кэти ожидаемого удовольствия. Рецензии на шоу были не самыми приятными, что только усилило трещины в отношениях с Блумом.

"Она разочарована реакцией на тур. Это сильно повлияло на их пару", - отметили близкие к супругам люди.

Тем временем Орландо Блум в прошлом месяце сам отправился в Майами - без Кэти. Это не первый кризис в их отношениях: в 2017 году они уже делали паузу, которая длилась целый год.

В 2024-м Кэти вспоминала этот период в подкасте Call Her Daddy.

"С первого дня нашего расставания мы как будто не воспринимали это всерьез. У него были намерения, а я только что вышла из других отношений. Я почувствовала, что больше не выдержу. Хотела просто сбежать. Но пришлось много работать над собой", - вспоминала певица.

Кэти Перри и Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

В том же году в интервью People Перри также призналась: их с Орландо союз - это еще тот вулкан.

"Когда мы с Орландо ссоримся, то горячо и мгновенно. Но и миримся так же быстро. Мы оба - огонь. И наша Дейзи все это видит", - рассказывала она.

Супруги не скрывали, что в определенный момент обращались к семейному терапевту, чтобы дать себе шанс сохранить отношения.