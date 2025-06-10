ua en ru
Вт, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Екс-"ВІА Гра" Романова вперше назвала причину розриву з колишнім радником Зеленського

Вівторок 10 червня 2025 11:30
UA EN RU
Екс-"ВІА Гра" Романова вперше назвала причину розриву з колишнім радником Зеленського Міша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)
Автор: Іванна Пашкевич

Екс-учасниця гурту “ВІА-Гра” Міша Романова вперше розкрила причину розриву з екс-радником Володимира Зеленського Алексом Роднянським.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Їхній роман тривав майже два роки. А вже на початку 2025-го Міша Романова несподівано оголосила: вони з Алексом Роднянським більше не разом.

Тоді зірка вирішила не вдаватися в деталі, однак з часом все ж наважилася відкрити трохи більше.

Як виявилося, причиною розриву стала зовсім не дрібниця. Міша побачила профіль Алекса на сайті знайомств.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; Романова вперше назвала причину розриву з колишнім радником ЗеленськогоМіша Романова і Алекс Роднянський (скріншот)

І не просто побачила - серед фото, які він там виставив, були й зовсім свіжі, зроблені особисто нею.

Для співачки це стало остаточним сигналом.

"Забула сказати, як я поставила крапку після Нового року… Коли я побачила його на сайті знайомств із фото, які робила йому нинішня жінка", - зізналася артистка.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; Романова вперше назвала причину розриву з колишнім радником ЗеленськогоМіша Романова і Алекс Роднянський (скріншот)

Нагадаємо, Міша Романова (справжнє ім’я - Наталія Могиленець) почала стосунки з Олександром Роднянським - сином відомого українсько-російського продюсера і колишнім радником президента Володимира Зеленського з економічних питань - у жовтні 2022 року. Вони познайомилися онлайн.

До цього, до літа 2022-го, Роднянський-молодший був одружений із російською актрисою Яніною Студіліною.

У 2016 році в них народилася донька, однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну подружжя розлучилося.

Міша ж виховує сина Мартіна, якому вже кілька років. Хлопчик народився у 2019-му. Батьком дитини є український режисер, із яким співачка розійшлася ще до пологів.

Його імені вона публічно не розкриває.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Стосунки
NEWS
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів