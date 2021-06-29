С кем может сыграть сборная Украины на пути к финалу Евро 2020: все потенциальные соперники

Если украинцы обыграют шведов, то попадут на Англию или Германию, которые тоже играют сегодня - в 19:00. Если удастся выйти в полуфинал, то нашими соперниками будет Чехия или Дания.

В финале же соперниками Украины могут стать Бельгия или Италия, и Швейцария или Испания. При этом итальянцам труднее дался проход в 1/4 поэтому у Бельгии шансов больше.

Испания сейчас тоже не на пике формы, а Швейцария показала волевой футбол и обыграла Францию. Потенциально второй полуфинал - это Бельгия - Швейцария. Если же говорить о том, кто сильнее, то в начале турнира на сборную Бельгии эксперты ставили больше.

Поэтому, если Украина пройдет в финал Евро 2020, то скорей всего встретится со сборной Бельгии.

Турнирная таблица плей-офф Евро 2020

Украина - Швеция прогноз букмекеров

Букмекеры из betfair считают, что в 1/8 в матче со сборной Швеции украинцы проиграют.

На победу Швеции в основное время (90 минут) идет коэффициент 2,45, а на победу Украины 3,25. Ничья - 3,1.

Дополнительное время и серия пенальти

Победа Швеции коэффициент 1,75.

Победа Украины 2,05.

Прогноз букмекеров (скриншот с betfair.com)