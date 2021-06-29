З ким може зіграти збірна України на шляху до фіналу Євро 2020: всі потенційні суперники

Якщо українці обіграють шведів, то потраплять на Англію або Німеччину, які теж грають сьогодні - о 19:00. Якщо вдасться вийти в півфінал, то нашими суперниками буде Чехія або Данія.

У фіналі ж суперниками України можуть стати Бельгія або Італія, і Швейцарія або Іспанія. При цьому італійцям важче дався прохід в 1/4 тому у Бельгії шансів більше.

Іспанія зараз теж не на піку форми, а Швейцарія показала вольовий футбол і обіграла Францію. Потенційно другий півфінал - це Бельгія - Швейцарія. Якщо ж говорити про те, хто сильніший, то на початку турніру на збірну Бельгії експерти ставили більше.

Тому, якщо Україна пройде в фінал Євро 2020 року, то скоріше за все зустрінеться зі збірною Бельгії.

Турнірна таблиця плей-офф Євро 2020

Україна - Швеція прогноз букмекерів

Букмекери з betfair вважають, що в 1/8 в матчі зі збірною Швеції українці програють.

На перемогу Швеції в основний час (90 хвилин) йде коефіцієнт 2,45, а на перемогу України 3,25. Нічия - 3,1.

Додатковий час і серія пенальті

Перемога Швеції коефіцієнт 1,75.

Перемога України 2,05.

Прогноз букмекерів (скріншот з betfair.com)