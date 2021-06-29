З ким може зіграти збірна України на шляху до фіналу Євро 2020: всі потенційні суперники

Збірна України на чолі з Андрієм Шевченком сьогодні, 29 червня, зіграє зі збірною Швеції в 1/8 фіналу Євро 2020. Якщо наша команда здобуде перемогу, то пройде в 1/4.
З ким Україна може зустрітися на шляху до фіналу Євро 2020 читайте в нашому матеріалі нижче.
Якщо українці обіграють шведів, то потраплять на Англію або Німеччину, які теж грають сьогодні - о 19:00. Якщо вдасться вийти в півфінал, то нашими суперниками буде Чехія або Данія.
У фіналі ж суперниками України можуть стати Бельгія або Італія, і Швейцарія або Іспанія. При цьому італійцям важче дався прохід в 1/4 тому у Бельгії шансів більше.
Іспанія зараз теж не на піку форми, а Швейцарія показала вольовий футбол і обіграла Францію. Потенційно другий півфінал - це Бельгія - Швейцарія. Якщо ж говорити про те, хто сильніший, то на початку турніру на збірну Бельгії експерти ставили більше.
Тому, якщо Україна пройде в фінал Євро 2020 року, то скоріше за все зустрінеться зі збірною Бельгії.
Турнірна таблиця плей-офф Євро 2020
Букмекери з betfair вважають, що в 1/8 в матчі зі збірною Швеції українці програють.
На перемогу Швеції в основний час (90 хвилин) йде коефіцієнт 2,45, а на перемогу України 3,25. Нічия - 3,1.
Додатковий час і серія пенальті
Перемога Швеції коефіцієнт 1,75.
Перемога України 2,05.
Прогноз букмекерів (скріншот з betfair.com)
Нагадаємо, експерти найбільше пророкують перемогу на Євро 2020 збірній Англії.
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