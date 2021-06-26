Кто победит на Евро 2020 и какие шансы Украины: эксперты дали новый прогноз

На Евро 2020 стартовала 1/8 финала, и сегодня сборная Дания уже легко одолела команду из Уэльса , тем временем эксперты уже определили главных фаворитов чемпионата Европы по футболу, назвав в своем прогнозе финалистов.

На авторитетном ресурсе Gracenote 26 июня были представлены, по мнению экспертов, команды победительницы всего Евро 2020. Результаты представлены в Twitter издания.

Кому пророчат победу на Евро 2020

В прогнозе главным фаворитом стала сборная Англии. Отмечается, что такие высокие шансы ей дают благодаря домашнему преимуществу и удаче попасть в менее сложную половину розыгрыша.

Вообще же всего с 53% уверенностью отмечается, что чемпионами Европы станут команды Англии, Бельгии, Франции, Франции или Италии.

Кто пройдет в четвертьфинал Евро 2020

Тут лидирующие позиции у команды Италии (72%), затем идет сборная Англии (68%), за ней - Франция, Нидерланды и Испании (у всех по 66%), далее команда Швеции (61%), за ней сборная Бельгии (60%), и сборная Дании (58%).

Общий прогноз на Евро 2020 по всем сборным

В прогнозе подопечных Андрея Шевченко разместили на одной позиции со сборной Хорватии, и впереди с небольшим перевесом по шансам идут чехи. Кстати, в списке из 16 участников чемпионата, разделяют одни и те же проценты также Испания и Нидерланды, но идут они гораздо впереди нашей пары. Аутсайдеры в прогнозе - сборная Австрии.

В перечне страны-участницы Евро 2020 расположились так:

Англия (16,5%), Бельгия (15%), Франция (11,8%), Италия (10,1%), Испания (7,6%), Нидерланды (7,6%), Португалия (6,6%), Дания (5,1%), Швеция (4,6%), Германия (4,2%), Швейцария (2,7%), Уэльс (2,4%), Чехия (1,7%), Хорватия (1,5%), Украина (1,5%), Австрия (1,0%).

Кто выиграет Евро 2020 - прогноз экспертов (фото: twitter.com/GracenoteLive)