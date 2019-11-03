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Треть украинцев на длительное время оказывались без работы

Новости » Экономика     03.11.2019 - 11:32
Треть украинцев на длительное время оказывались без работы
Иллюстративное фото (УНИАН)

Чаще всего искали работу молодые украинцы

За последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались ее поиском, тогда как две трети жителей Украины (64%) в такой ситуации не оказывались. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Треть украинцев на длительное время оказывались без работы

rb.com.ua

Чаще других возрастных категорий в ситуации безработицы оказывалась молодежь до 30 лет, сельские жители, а также жители западных и южных областей.

По данным опроса, подавляющее большинство украинцев (86%) в настоящее время не занимаются поиском работы, тогда как ищут работу 14% жителей страны.

Треть украинцев на длительное время оказывались без работы

rb.com.ua

Доля занятых поиском работы чуть больше среди мужчин, чем среди женщин, а также среди украинцев до 40 лет. В зависимости от местности и региона проживания чуть больше поиском работы заняты сельские жители, а также жители Юга и особенно Запада Украины.

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group в мае подавляющее большинство жителей Украины (80%) не планировали выезд на работу за пределы Украины.

Отметим, по методологии Международной организации труда, во II квартале 2019 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,7 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,4 млн человек. По данным Госстата, По уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с соответствующими данными предыдущего года составил 58,6%, а среди населения трудоспособного возраста - 68,1%.

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