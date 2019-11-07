Украинцы назвали нации, к которым относятся хуже всего

Фото: митинг в поддержку закона о языке (РБК-Украина)

Хуже всего украинцы относятся к румынам, африканцам и ромам

Минимальная социальная дистанция для граждан Украины - к украиноязычным и русскоязычным украинцам (индекс 2,2 и 2,7 соответственно). Об этом свидетельствуют данные опроса, который Киевский международный институт социологии (КМИС) провел в сентябре 2019 года.

По данным опроса, большинство опрошенных готовы допустить украиноязычных и русскоязычных украинцев как членов своей семьи и близких друзей.

Далее с некоторым отрывом идут белорусы (3,2) русские (3,6) и поляки (4,0).

Затем следуют евреи, крымские татары, канадцы, американцы, немцы с примерно одинаковой социальной дистанцией 4,1-4,3. Завершают иерархию социальных дистанций французы (4,4), румыны (4,7), африканцы (5,2). И на последнем месте ромы (5,4).

Социальная дистанция взрослого населения Украины к некоторым этническим группам (шкала Богардуса), сентябрь 2019

kiis.com.ua

КМИС провел собственный опрос с 8 по 23 сентября 2018 среди 2035 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%. Погрешность значения индекса ксенофобии для массива в целом 0,09.

Исследование в Украине с 1994 года проводится по шкале американского социолога Эмори Богардуса. Для каждой этнической группы из перечня респонденты должны ответить, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями каждой из групп. Это называется социальной дистанцией. Минимальная социальная дистанция 1 (согласен допустить в качестве члена семьи), максимальная 7 (не пускал бы в Украину). Часто уровень социальной дистанции интерпретируют как уровень предубеждений к той или иной группе.

Напомним, по данным опроса КМИС, индекс ксенофобии в Украине, рассчитанный как средняя социальная дистанция к 13 этническим и лингво-этнических группам (все группы, кроме крымских татар), в 2019 году снизился до отметки 4,01.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года почти половина украинцев (44%) считали себя европейцами.