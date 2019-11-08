Мужчины в Украине курят в три раза чаще женщин

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курильщиками являются 50% мужчин и 15% женщин в Украине

Сегодня около трети украинцев (31%) в возрасте от 18-ти лет и старше является курильщиками. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

При этом большинство из них (29%) курит обычные сигареты, а меньшинство (2%) - электронные.

В то же время, более двух третей жителей Украины (68%) в настоящее время не курят.

Совокупная доля курильщиков среди украинских мужчин составляет 50%, из которых 47% курят обычные сигареты, а 3% - электронные. Среди женщин совокупный удельный вес курильщиков достигает 15%, которые распадаются на 14% курильщиц табака и 1% курильщиц электронных сигарет.

Если рассматривать население в возрастном плане, то окажется, что наиболее высокий удельный вес курильщиков табака наблюдается среди лиц в возрасте 30-39 лет (38%).

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в начале 2019 года 24,2% взрослых украинцев были ежедневными курильщиками (42,2% мужчин и 9,4% женщин) и еще 2% взрослых курили время от времени.

Отметим, по данным ООН, от курения ежегодно в мире умирает около 6 млн человек. Отмечается, что общие экономические потери от курения превышают отметку в 1,4 трлн долларов в год.