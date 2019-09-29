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Более 60% американцев видят проблему в содержании разговора Трампа с Зеленским

Новости » Политика    29.09.2019 - 21:13
Более 60% американцев видят проблему в содержании разговора Трампа с Зеленским
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

При этом 51% американцев совсем не удивлены той версией, которую обнародовали в США

Более 60% граждан США считают, что содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским представляет серьезную проблему. Это следует из опубликованных в воскресенье результатов опроса, проведенного телеканалом ABC совместно со службой Ipsos.

Согласно опросу, 43% респондентов считают этот вопрос "очень серьезным". В то же время большинство опрошенных - 51% - заявили, что совсем не удивлены тем, что Трамп, как утверждается, добивался от Зеленского начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Еще 32% ответили, что "не слишком удивлены", большой неожиданностью эти заявления стали лишь для 3% жителей США.

Напомним, РБК-Украина писало, что решение Палаты представителей США о начале процедуры импичмента Трампа поддерживают 47% американских граждан. Результаты соцопроса 26-27 сентября показывают, что поддержка процедуры импичмента Трампа среди американцев возросла на 12% по сравнению с аналогичным опросом, проведенным три месяца назад.

Добавим, процедура импичмента президента США была запущена после его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого Трамп попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma в Украине. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятно главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

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