Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 27 червня

Сьогодні, 27 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять преподобного Самсона странноприємця за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Самсон народився у Римі, в багатій і знатній родині. Відрізнявся великою цікавістю до навчання та бажанням знайти шлях до Бога з самих юних років.
Здобув гарну освіту завдяки батькам, вивчав різні дисципліни та науки, але найбільше тягнувся до медицини. Пізніше Самсон став не тільки видатним лікарем, але й шанованим священником.
Після смерті батьків отримав великий спадок, значна частина якого пішла на милостиню нужденним. Потім Самсон вирішив відпустити рабів, які служили його сім’ї, та назовсім залишити світське життя.
Перебравшись до Константинополя, облаштував будинок для жебраків, хворих і просто мандрівників. Надавав притулок усім нужденним, лікував та годував тих, кому це було потрібно.
Паралельно з тим вступив до монастиря, де відзначався своїми смиренням і побожністю.
За переказами, Самсон вилікував самого правителя Візантії - імператора Юстиніана. В нагороду за цей вчинок було відкрито безкоштовну лікарню, яка ще кілька сотень років потому залишалася найбільшою у Константинополі.
Самсон дожив до глибокої старості, а після смерті був канонізований.
Преподобний Самсон странноприємець (зображення: goloseevo.com.ua)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується робити пропозицію руки та серця цього дня, адже вважається, що такий шлюб буде невдалим і швидко закінчиться.
За народними повір’ями в цей день треба бути добрим і щедрим, піклуватися про рідних і допомагати нужденним. Вважається, що всі хороші вчинки повернуться назад до людини.
Сьогодні іменини святкують: Гаврило, Василь, Денис, Давид, Харитон, Віра, Павло.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, Благовіст, Sogodni Svyato, Вікіпедія.