Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 27 червня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Самсон народився у Римі, в багатій і знатній родині. Відрізнявся великою цікавістю до навчання та бажанням знайти шлях до Бога з самих юних років.

Здобув гарну освіту завдяки батькам, вивчав різні дисципліни та науки, але найбільше тягнувся до медицини. Пізніше Самсон став не тільки видатним лікарем, але й шанованим священником.

Після смерті батьків отримав великий спадок, значна частина якого пішла на милостиню нужденним. Потім Самсон вирішив відпустити рабів, які служили його сім’ї, та назовсім залишити світське життя.

Перебравшись до Константинополя, облаштував будинок для жебраків, хворих і просто мандрівників. Надавав притулок усім нужденним, лікував та годував тих, кому це було потрібно.

Паралельно з тим вступив до монастиря, де відзначався своїми смиренням і побожністю.

За переказами, Самсон вилікував самого правителя Візантії - імператора Юстиніана. В нагороду за цей вчинок було відкрито безкоштовну лікарню, яка ще кілька сотень років потому залишалася найбільшою у Константинополі.

Самсон дожив до глибокої старості, а після смерті був канонізований.

Преподобний Самсон странноприємець (зображення: goloseevo.com.ua)

Що не можна робити сьогодні, 27 червня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися й ображатися, пліткувати - негатив повернеться назад

Вирушати у подорож або переїздити - в дорозі трапиться щось погане

Залишати дітей без нагляду - їх може налякати нечиста сила

Брати грошей у борг - це може привести до бідності.

Також не рекомендується робити пропозицію руки та серця цього дня, адже вважається, що такий шлюб буде невдалим і швидко закінчиться.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку квіти лишаються закритими - скоро буде дощ

Ясна тепла погода весь день - протримається до кінця літа

Літає багато бджіл - скоро прийде посуха

Іде дощ - погода лишиться такою до перших холодів.

За народними повір’ями в цей день треба бути добрим і щедрим, піклуватися про рідних і допомагати нужденним. Вважається, що всі хороші вчинки повернуться назад до людини.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Гаврило, Василь, Денис, Давид, Харитон, Віра, Павло.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: