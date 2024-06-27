Какой праздник сегодня: приметы и запреты 27 июня

Сегодня, 27 июня, праздник - православные украинцы чтят память преподобного Самсона странноприемника по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Самсон родился в Риме, в богатой и знатной семье. Отличался большим интересом к обучению и желанием найти путь к Богу с самых юных лет.
Получил хорошее образование благодаря родителям, изучал различные дисциплины и науки, но больше всего тянулся к медицине. Позже Самсон стал не только выдающимся врачом, но и уважаемым священником.
После смерти родителей получил большое наследство, значительная часть которого ушла на милостыню нуждающимся. Затем Самсон решил отпустить служивших его семье рабов и навсегда оставить светскую жизнь.
Перебравшись в Константинополь, обустроил дом для нищих, больных и путешественников. Предоставлял убежище всем нуждающимся, лечил и кормил тех, кому это было нужно.
Параллельно с тем поступил в монастырь, где отличался своим смирением и набожностью.
По преданию, Самсон вылечил самого правителя Византии – императора Юстиниана. В награду за этот поступок была открыта бесплатная больница, которая еще несколько сотен лет спустя оставалась самой большой в Константинополе.
Самсон дожил до глубочайшей старости, а после смерти был канонизирован.
Преподобный Самсон странноприемник (изображение: goloseevo.com.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется делать предложение руки и сердца в этот день, ведь считается, что такой брак будет неудачным и быстро закончится.
По народным поверьям в этот день нужно быть добрым и щедрым, заботиться о родных и помогать нуждающимся. Считается, что все хорошие поступки вернутся к человеку.
Сегодня именины празднуют: Гаврила, Василий, Денис, Давид, Харитон, Вера, Павел.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы писали о том,когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Благовест, Sogodni Svyato, Википедия.