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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 27 июня

Церковный праздник 27 июня 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 27 июня, праздник - православные украинцы чтят память преподобного Самсона странноприемника по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Самсон родился в Риме, в богатой и знатной семье. Отличался большим интересом к обучению и желанием найти путь к Богу с самых юных лет.

Получил хорошее образование благодаря родителям, изучал различные дисциплины и науки, но больше всего тянулся к медицине. Позже Самсон стал не только выдающимся врачом, но и уважаемым священником.

После смерти родителей получил большое наследство, значительная часть которого ушла на милостыню нуждающимся. Затем Самсон решил отпустить служивших его семье рабов и навсегда оставить светскую жизнь.

Перебравшись в Константинополь, обустроил дом для нищих, больных и путешественников. Предоставлял убежище всем нуждающимся, лечил и кормил тех, кому это было нужно.

Параллельно с тем поступил в монастырь, где отличался своим смирением и набожностью.

По преданию, Самсон вылечил самого правителя Византии – императора Юстиниана. В награду за этот поступок была открыта бесплатная больница, которая еще несколько сотен лет спустя оставалась самой большой в Константинополе.

Самсон дожил до глубочайшей старости, а после смерти был канонизирован.

Преподобный Самсон странноприемник (изображение: goloseevo.com.ua)

Что нельзя делать сегодня, 27 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и обижаться, сплетничать - негатив вернется назад
  • Отправляться в путешествие или переезжать - в дороге случится что-то плохое
  • Оставлять детей без присмотра - их может испугать нечистая сила
  • Брать денег взаймы - это может привести к бедности.

Также не рекомендуется делать предложение руки и сердца в этот день, ведь считается, что такой брак будет неудачным и быстро закончится.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром цветы остаются закрытыми - скоро будет дождь
  • Ясная теплая погода весь день - продержится до конца лета
  • Летает много пчел - скоро придет засуха
  • Идет дождь - погода останется такой до первых холодов.

По народным поверьям в этот день нужно быть добрым и щедрым, заботиться о родных и помогать нуждающимся. Считается, что все хорошие поступки вернутся к человеку.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Гаврила, Василий, Денис, Давид, Харитон, Вера, Павел.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день микробиома
  • Всемирный день работников промышленности
  • Международный день рыболовства
  • Всемирный день рукопожатий
  • Национальный день работы из дома
  • День рождения банкомата.

Раньше мы писали о том,когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви и рекомендации к одежде.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Благовест, Sogodni Svyato, Википедия.

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