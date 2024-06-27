Какой праздник сегодня: приметы и запреты 27 июня

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Самсон родился в Риме, в богатой и знатной семье. Отличался большим интересом к обучению и желанием найти путь к Богу с самых юных лет.

Получил хорошее образование благодаря родителям, изучал различные дисциплины и науки, но больше всего тянулся к медицине. Позже Самсон стал не только выдающимся врачом, но и уважаемым священником.

После смерти родителей получил большое наследство, значительная часть которого ушла на милостыню нуждающимся. Затем Самсон решил отпустить служивших его семье рабов и навсегда оставить светскую жизнь.

Перебравшись в Константинополь, обустроил дом для нищих, больных и путешественников. Предоставлял убежище всем нуждающимся, лечил и кормил тех, кому это было нужно.

Параллельно с тем поступил в монастырь, где отличался своим смирением и набожностью.

По преданию, Самсон вылечил самого правителя Византии – императора Юстиниана. В награду за этот поступок была открыта бесплатная больница, которая еще несколько сотен лет спустя оставалась самой большой в Константинополе.

Самсон дожил до глубочайшей старости, а после смерти был канонизирован.

Преподобный Самсон странноприемник (изображение: goloseevo.com.ua)

Что нельзя делать сегодня, 27 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и обижаться, сплетничать - негатив вернется назад

Отправляться в путешествие или переезжать - в дороге случится что-то плохое

Оставлять детей без присмотра - их может испугать нечистая сила

Брать денег взаймы - это может привести к бедности.

Также не рекомендуется делать предложение руки и сердца в этот день, ведь считается, что такой брак будет неудачным и быстро закончится.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром цветы остаются закрытыми - скоро будет дождь

Ясная теплая погода весь день - продержится до конца лета

Летает много пчел - скоро придет засуха

Идет дождь - погода останется такой до первых холодов.

По народным поверьям в этот день нужно быть добрым и щедрым, заботиться о родных и помогать нуждающимся. Считается, что все хорошие поступки вернутся к человеку.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Гаврила, Василий, Денис, Давид, Харитон, Вера, Павел.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: