Яблучний, медовий та горіховий Спас в Україні 2024: дати важливих свят

Після переходу на новий церковний календар всі дати свят було перенесено на 13 днів назад. В Україні щороку відзначаємо одразу три Спаси.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли саме яблучний, медовий та горіховий Спас в Україні в 2024 році.

Маковий спас

Традиційно першим із цих трьох свят, що йдуть разом, віряни святкують Медовий Спас. Він також має назву Маковій. Це день, коли в Церкві вшановують три святині: Животворящий Хрест Господній, Образ Спасителя та ікону Володимирської Божої Матері.

Після переходу на новий церковний календар ми святкуватимемо Маковія 1 серпня, тоді як за старим календарем свято припадало на 14 серпня.

З цього дня починається Успенський піст, він же "Спасівка", який триватиме 2 тижні, до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

В цей день віряни святять у церкві мед нового врожаю, кошики з продуктами та запашні букети з трав, так звані "маковійчики". Оскільки свято першого Спасу приходиться на період дозрівання маку, також обов'язково святять мак. Здавна наші пращури вважали, що якщо не освятити квіти в цей день, то не буде "квітнути" й господарство.

Свято Маковія у церковному календарі має назву "День семи мучеників Маковіїв, їхньої матері Соломонії та їхнього учителя Єлеазара".

Раніше у стародавньому Києві на Маковія було заведено освячувати воду в Дніпрі. Тому зараз в церкві також обов'язково освячують воду.

"Свято Маковія", марка укрпошти (ілюстрація: Вікіпедія)

Яблучний спас

Майже одразу, через кілька днів, святкують наступний Спас - Яблучний. Офіційна, церковна назва - Преображення Господнє. Саме в цей період зазвичай розпочинається період збирання урожаю.

Раніше яблучний Спас припадав на 19 серпня, але після переходу на новий календар ми будемо святкувати його 6 серпня.

В цей день віряни несуть до храмів кошики з яблуками та іншими плодами для освячення. Вважалось, що таким чином праця людей, вкладена у врожай за весь рік, наповнюється Божою благодаттю.

В цей день рекомендується готувати різні страви з додаванням яблук – пироги, варення чи вареники. Також існує повір’я, що до цього свята яблука їсти не можна.

Рафаель, Преображення Господнє (ілюстрація: Вікіпедія)

"Cпас" марка укпошти, Вінниччина (ілюстрація: Вікіпедія)

Горіховий Спас

Горіховий Спас за новим календарем припадає на 16 серпня, тоді як раніше він святкувався 29 серпня.

В церковній парафії цей день має назву Спас Нерукотворний, свято перенесення Нерукотворного образу Господнього до Константинополя.

Біблія розказує, що одного разу, рано прокинувшись, Ісус вмився та витер обличчя рушником, на якому з'явився відпечаток його образу, з якого потім писали перші ікони Спаса Нерукотворного

Назву Горіховий Спас пов'язують із традиційним часом збирання горіхів - їх в цей день обов’язково несуть до церкви для освячення. Є ще одна назва свята - Хлібний Спас, оскільки раніше саме в цей час наші пращури збирали на полях пшеницю і жито, а на свято було прийнято пекти хліб із нового врожаю і готувати горіхову випічку.

Нерукотворний образ Господа нашого Ісуса Христа (ілюстрація: Вікіпедія)