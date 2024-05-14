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Яке слово видає нещирість при вибаченні та чому це підвищує самооцінку

Вівторок 14 травня 2024 20:05
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Яке слово видає нещирість при вибаченні та чому це підвищує самооцінку Яке слово демонструє нещире вибачення (фото: Frepik)
Автор: Юлія Любченко

Ніхто з нас не любить вибачатися, але іноді це буває необхідно, аби продовжити далі комунікацію. Та часто ці вибачення бувають не зовсім щирими, бо людина не бачить своєї провини, або для неї певні ситуації не є проблемою - все індивідуально.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео бізнес-коуча Анастасії Соміної.

Яке слово видає нещирість вибачень

"Найбільша кількість людей - ненавидить перепрошувати, але сильні проблеми з цим існують у бізнесі та політиці. Страх та зарозумілість заважає багатьом людям вибачатися, але вчені з Клівлендського дійшли до висновку, що не вибачення впливає на підвищення самооцінки", - розповідає коуч.

Тобто, ви після того, як щось зробили й не вибачилися - відчуваєте себе ще краще.

За словами Анастасії, саме тому політики, підприємці та бізнесмени часто вдаються до нещирих вибачень, акцентуючи на тому, що їм шкода, що їх впіймали, або шкода, за те, що їх критикують.

Яке слово видає нещирість при вибаченні та чому це підвищує самооцінку

Яке слово демонструє нещире вибачення (фото: Freepik)

"Мета таких висловлювань - втихомирити співрозмовника та захистити себе. Яскравим маркером нещирих вибачень - є слово якщо. Таким чином вибачення з щирого "Вибач мені, за те, що я зробила ось це і це призвело до таких наслідків", перетворюється на "Вибач, якщо тобі щось здалось, якщо я щось там зробив", - пояснює коуч.

Тобто, ми уточнюючи хто винен, і в чому, практично знімаємо з себе відповідальність та перепрошуємо за те, що комусь там здалося.




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