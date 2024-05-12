Психолог назвала 10 міфів про емоції, які псують нам життя

Українці на фоні війни проживають багато важких емоцій. Значна частина соромиться показати, що їм складно справлятись із ситуацією, бо думають, що так проявлять слабкість...

Про те, у які міфи про емоції треба перестати вірити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Юлії Падун в Instagram .

Міф 1

Часто люди думають, що є тільки один правильний варіант реагування на ситуацію. Але істина в тому, що кожна людина реагує по-своєму - немає правильної чи неправильної реакції. Про це важливо пам'ятати.

Міф 2

Ще одне помилкове уявлення, що говорити людям те, що ви відчуваєте - це прояв слабкості. Насправді давати знати людям те, що ви відчуваєте - це одна з ознак здорового спілкування.

Міф 3

Болісні (негативні) емоції - є поганими і руйнівними. Правда полягає в тому, що болісні емоції - це природні реакції, вони допомагають нам краще зрозуміти те, що відбувається з нами.

Міф 4

Відчувати емоції - означає не контролювати себе. Насправді бути емоційним означає лише те, що ви жива людина.

Міф 5

Деякі емоції неважливі і проявляти їх безглуздо. Істиною є те, що усі емоції є важливими і вони допомагають зрозуміти, що ви відчуваєте.

Міф 6

Усі болісні (негативні) емоції - результат поганого характеру. Істина ж полягає у тому, що болісні емоції - це нормальна реакція на болісні події.

Міф 7

Якщо інші вважають мої емоції неправильними, я не повинен їх проживати. Насправді ви маєте право відчувати те, що відчуваєте, незалежно від того, що думають інші.

Міф 8

Відчуваючи екстремальні емоції і проявляючи їх, я досягну набагато більше від оточуючих, ніж якщо їх регулюватиму. Адже драма - це круто. Насправді ж надмірно інтенсивні емоції часто призводять до проблем у житті. Регуляція емоції зменшує кількість проблем і покращує стосунки з оточенням.

Міф 9

Якщо вчитимуся регулювати свої емоції, то не буду собою. Насправді ми всі змінюємося постійно, зміни - це частина життя, це нормально. Ви залишитесь самим собою, просто емоції більше не визначатимуть вашу поведінку.

Міф 10

Емоції важливіші за факти. Спираючись на факти, ви можете реагувати на актуальну (фактичну ситуацію), наша реакція не відповідатиме фактам, буде не ефективною і таким чином ми можемо погіршити ситуацію.