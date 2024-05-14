Какое слово выдает неискренность при прощении и почему это повышает самооценку

Никто из нас не любит извиняться, но иногда это бывает необходимо, чтобы продолжить коммуникацию. Но часто эти извинения бывают не совсем искренними, потому что человек не видит своей вины, или для него определенные ситуации не являются проблемой - все индивидуально.

Какое слово издает неискренность извинений

"Наибольшее количество людей - ненавидит извиняться, но сильные проблемы с этим существуют в бизнесе и политике. Страх и высокомерие мешает многим людям извиняться, но ученые из Кливлендского пришли к выводу, что не извинение влияет на повышение самооценки", - рассказывает коуч.

То есть, вы после того, как что-то сделали и не извинились - чувствуете себя еще лучше.

По словам Анастасии, именно поэтому политики, предприниматели и бизнесмены часто прибегают к неискренним извинениям, акцентируя на том, что им поймали их вред, или жаль, за то, что их критикуют.

Какое слово демонстрирует неискреннее извинение (фото: Freepik)

"Цель таких высказываний - усмирить собеседника и защитить себя. Ярким маркером неискренних извинений - есть слово если. Таким образом извинения из искреннего" Извини мне, за то, что я сделала вот это и это привело к таким последствиям", превращается в "Извини, если тебе что-то показалось, если я что-нибудь там сделал", - объясняет коуч.

То есть мы уточняя кто виноват, и в чем, практически снимаем с себя ответственность и извиняемся за то, что кому-то там показалось.







