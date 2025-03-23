Яке насіння та продукти не можна класти у годівнички для птахів: список небезпечних кормів

Навесні підгодівля птахів допомагає їм відновити сили для міграції та вигодовування пташенят. Але будьте уважні: деякі продукти можуть бути смертельно небезпечними для пернатих.

Солоне та смажене насіння

Хоча соняшникове насіння - один із найкращих кормів для птахів, воно має бути несмаженим і несолоним. Сіль та інші приправи викликають зневоднення і можуть стати смертельними для маленьких птахів. Також слід уникати насіння з глазур’ю або добавками, які містять цукор чи консерванти. Найкраще використовувати сире насіння соняшника або гарбуза без будь-яких обробок.

Чипси, сухарики та фастфуд

Будь-які снеки, включно з картопляними чипсами, сухариками та іншими солоними продуктами, шкідливі для птахів. Вони містять багато солі, штучних ароматизаторів та жирів, які важко перетравлюються. Крім того, такі продукти можуть спричинити ураження печінки або нирок у птахів. Якщо хочеться пригостити пернатих чимось особливим, краще обрати несолоне несмажене зерно.

Хліб та випічка

Часто люди кладуть у годівнички хлібні крихти, не знаючи, що це може зашкодити птахам. Білий хліб не містить необхідних поживних речовин і сприяє розвитку шлункових захворювань. До того ж у вологому середовищі він швидко пліснявіє, що робить його ще небезпечнішим. Замість хліба краще підгодовувати птахів несолоним салом або зерновими сумішами.

Сире рисове зерно

Рис, особливо сирий, може завдати шкоди травленню птахів, оскільки він розбухає в шлунку. Дрібні види птахів можуть задихнутися, якщо проковтнуть великі зерна. Варений рис менш небезпечний, але він не має великої поживної цінності для пернатих. Тому найкраще запропонувати їм інші зернові, такі як просо, овес чи гречку.

У годівничку для птахів не можна класти будь-які кухонні відходи (фото: Freepik.com)

Жирне м’ясо та копченості

Птахам шкідливо давати жирне м’ясо, ковбаси, бекон або інші перероблені м’ясні продукти. Вони містять надмірну кількість солі, спецій і консервантів, які можуть спричинити отруєння. Крім того, копченості містять канцерогенні речовини, які шкідливі навіть для людей. Якщо хочеться підгодувати птахів білковою їжею, краще запропонувати їм варене яйце або знежирений сир.

Фрукти з кісточками

Деякі кісточки фруктів, зокрема вишні, сливи, персика чи абрикоса, містять ціанід, що є отруйним для птахів. Навіть у невеликих дозах ці речовини можуть спричинити важке отруєння. Фрукти без кісточок, такі як яблука чи груші, навпаки, корисні для пернатих. Перед тим як покласти їх у годівничку, варто видалити насіння та нарізати фрукти на дрібні шматочки.

Молочні продукти

Організм птахів не пристосований до перетравлення лактози, тому молочні продукти можуть викликати проблеми з травленням. Особливо небезпечні жирні сири, молоко та вершки, які можуть спричинити розлади шлунка. Деякі ферментовані продукти, такі як йогурт або сир, у невеликих кількостях не є смертельними, але їх краще уникати. Замість молочних продуктів птахам корисніше дати насіння або злаки.

Шоколад та солодощі

Шоколад містить теобромін, який є токсичним для багатьох тварин, включаючи птахів. Навіть невелика кількість цього компонента може спричинити серйозне отруєння. Крім того, будь-які солодощі містять багато цукру та штучних добавок, які шкодять здоров’ю пернатих. Щоб потішити птахів, краще покласти у годівничку шматочки фруктів або насіння.

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