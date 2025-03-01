Без цього урожаю не буде: як перевірити схожість насіння перед посівом

Перевірка схожості насіння перед посівом - важливий етап підготовки до нового сезону. Від якості насіння залежить, чи отримаєте ви міцні сходи та хороший урожай, адже старе чи пошкоджене насіння може просто не зійти.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як у домашніх умовах можна легко провести тестування насіння, не витрачаючи багато часу чи коштів.

Навіщо перевіряти схожість насіння

Перевірка схожості дозволяє оцінити, який відсоток насіння здатен прорости і дати здорові рослини. Це особливо важливо для насіння, зібраного власноруч або купленого давно, адже з часом його життєздатність знижується.

Наприклад, насіння перцю зберігає схожість 2-3 роки, а капусти - до 4-5 років, але умови зберігання можуть змінити ці терміни. Тестування допомагає уникнути розчарувань, коли сходів мало або їх немає взагалі. У лютому, коли час посіву на розсаду наближається, така перевірка стає першим кроком до успішного сезону.

Метод із водою та сіллю

Один із найпростіших способів - перевірити насіння у сольовому розчині. Розчиніть 1 чайну ложку солі в склянці води, висипте туди насіння і перемішайте. Через 5-10 хвилин живе насіння осяде на дно, а порожнє чи нежиттєздатне спливе на поверхню.

Цей метод добре працює для насіння томатів, перцю чи огірків, але не підходить для дуже дрібного насіння, як у петрушки. Після тесту промийте живе насіння чистою водою і просушіть перед посівом.

Пророщування у вологій тканині

Щоб точно знати, чи зійде насіння, спробуйте проростити його у вологому середовищі. Візьміть марлю чи бавовняну тканину, змочіть її водою, викладіть 10-20 насінин і накрийте ще одним шаром тканини.

Помістіть це в тепле місце (+20-25°C), наприклад, біля батареї, і стежте за вологістю. Через 3-7 днів (залежно від культури) живе насіння дасть паростки - підрахуйте відсоток схожості. Цей метод ідеальний для перевірки насіння перцю чи капусти перед посівом у лютому.

Якщо посадити старе насіння, то воно не проросте (фото: Freepik.com)

Тест із паперовим рушником

Ще один зручний спосіб - використати паперовий рушник замість тканини. Змочіть рушник водою, розкладіть насіння на одній половині, накрийте другою і покладіть у поліетиленовий пакет.

Тримайте пакет у теплі (+22-25°C), перевіряючи щодня, чи не пересох рушник. Життєздатне насіння почне проростати через кілька днів – для перцю це 5-7 днів, для томатів 3-5. Такий тест простий і дозволяє одразу відібрати насіння для посіву.

Перевірка на око та дотик

Якщо немає часу на пророщування, уважно огляньте насіння. Живе насіння зазвичай має рівний колір, гладку поверхню і пружність при натисканні - воно не кришиться і не ламається.

Наприклад, у перцю якісне насіння світло-жовте або кремове, без плям і тріщин. Але цей метод менш надійний, адже навіть гарне на вигляд насіння може бути нежиттєздатним через неправильне зберігання. Використовуйте його як попередню перевірку перед іншими тестами.

Що робити з результатами

Після тестування підрахуйте відсоток схожості: якщо з 10 насінин зійшло 7, схожість становить 70%. Для посіву на розсаду бажана схожість не нижче 60-70%, інакше доведеться сіяти густіше або купити нове насіння.

Життєздатне насіння, що проросло під час тесту, можна одразу висадити в ґрунт у лютому. Нежиттєздатне краще викинути, щоб не займати місце на підвіконні. Така перевірка економить час і ресурси, особливо напередодні весняного сезону.

Перевірити схожість насіння перед посівом - це просто і доступно кожному. У лютому та березні, коли городники готуються до вирощування розсади, ці методи допоможуть обрати найкращий посадковий матеріал.

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