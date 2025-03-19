Яке добриво найкраще підходить для полуниці? Ось що радять агрономи

Полуниця - це не лише улюблена ягода багатьох, а й культура, яка потребує ретельного догляду. Без правильного внесення добрив отримати смачні та великі ягоди буде складно.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, які добрива необхідні полуниці на різних етапах її росту та розвитку.

Весняне підживлення полуниці

Ранньою весною полуниця пробуджується після зими, тому потребує живлення для активного росту листя та коріння. Найкраще для цього підходять азотні добрива, які сприяють швидкому наростанню зеленої маси. До таких добрив відносять:

Аміачну селітру або сечовину - класичні азотні комплекси для весняного підживлення.

- класичні азотні комплекси для весняного підживлення. Настій коров’ячого гною (1:10) або пташиного посліду (1:20) - натуральні органічні варіанти, що забезпечують полуницю всіма необхідними елементами.

- натуральні органічні варіанти, що забезпечують полуницю всіма необхідними елементами. Комплексні мінеральні добрива з азотом, магнієм та мікроелементами.

Після підживлення обов’язково полийте грядку, щоб добрива краще засвоїлися і не пошкодили коріння.

Чим підживити полуницю під час цвітіння

У період цвітіння полуниця потребує калію та фосфору, які сприяють утворенню бутонів і зав’язі. У цей час можна використовувати такі підживлення:

Зольний настій (100 г золи на 10 л води) - джерело калію, яке покращує формування ягід.

- джерело калію, яке покращує формування ягід. Суперфосфат - стимулює рясне цвітіння та підвищує якість зав’язі.

- стимулює рясне цвітіння та підвищує якість зав’язі. Борна кислота (1 г на 1 л води) - запобігає опаданню бутонів і стимулює цвітіння.

Регулярне підживлення в цей період дозволить отримати більше ягід, які будуть великими та соковитими.

Правильні добрива можуть значно покращити урожай та смак полуниці (фото: Freepik.com)

Як зробити ягоди солодшими

Не менш важливим є підживлення, що підвищує цукристість плодів і робить їх ароматнішими. Для цього використовують такі добрива:

Деревну золу - вона покращує смак і робить ягоди насиченішими.

- вона покращує смак і робить ягоди насиченішими. Йодовий розчин (5 крапель на 10 л води) - сприяє підвищенню цукристості.

- сприяє підвищенню цукристості. Добрива з магнієм - посилюють фотосинтез, що впливає на смакові якості ягід.

Додавання цих компонентів до основного догляду зробить ваш урожай не тільки рясним, а й дуже смачним.

Осіннє підживлення полуниці

Полуниця - багаторічна культура, тому восени її потрібно підготувати до зимівлі. У цей період важливо удобрювати землю органічними та мінеральними засобами, які забезпечать міцність кореневої системи. Найкращі варіанти осіннього підживлення:

Перегній або компост - органічне добриво пролонгованої дії.

- органічне добриво пролонгованої дії. Калійні добрива - допомагають рослині краще перенести мороз.

- допомагають рослині краще перенести мороз. Фосфорні комплекси - зміцнюють корені перед зимою.

Ці підживлення варто вносити у вересні, доки листя ще зелене, а також у жовтні перед остаточним похолоданням.

Правильне внесення добрив

Щоб полуниця добре розвивалася, необхідно дотримуватися правильного внесення добрив. Основні правила:

Перед посадкою додати в лунку попіл або перегній.

Весною підживлювати азотом, але не перевищувати норму.

Влітку зосередитися на калії та фосфорі.

Восени робити акцент на органічних і мінеральних добривах для зимівлі.

Неправильне удобрення може зашкодити рослині, тому завжди дотримуйтеся інструкцій до кожного виду добрив.

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