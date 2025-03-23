Какие семена и продукты нельзя класть в кормушки для птиц: список опасных кормов

Весной подкормка птиц помогает им восстановить силы для миграции и выкармливания птенцов. Но будьте внимательны: некоторые продукты могут быть смертельно опасными для пернатых.

Соленые и жареные семечки

Хотя подсолнечные семечки - один из лучших кормов для птиц, они должны быть нежареными и несолеными. Соль и другие приправы вызывают обезвоживание и могут стать смертельными для маленьких птиц. Также следует избегать семян с глазурью или добавками, которые содержат сахар или консерванты. Лучше всего использовать сырые семена подсолнечника или тыквы без каких-либо обработок.

Чипсы, сухарики и фастфуд

Любые снеки, включая картофельные чипсы, сухарики и другие соленые продукты, вредны для птиц. Они содержат много соли, искусственных ароматизаторов и жиров, которые трудно перевариваются. Кроме того, такие продукты могут вызвать поражение печени или почек у птиц. Если хочется угостить пернатых чем-то особенным, лучше выбрать несоленое нежаренное зерно.

Хлеб и выпечка

Часто люди кладут в кормушки хлебные крошки, не зная, что это может навредить птицам. Белый хлеб не содержит необходимых питательных веществ и способствует развитию желудочных заболеваний. К тому же во влажной среде он быстро плесневеет, что делает его еще более опасным. Вместо хлеба лучше подкармливать птиц несоленым салом или зерновыми смесями.

Сырое рисовое зерно

Рис, особенно сырой, может нанести вред пищеварению птиц, поскольку он разбухает в желудке. Мелкие виды птиц могут задохнуться, если проглотят крупные зерна. Вареный рис менее опасен, но он не имеет большой питательной ценности для пернатых. Поэтому лучше всего предложить им другие зерновые, такие как просо, овес или гречку.

В кормушку для птиц нельзя класть любые кухонные отходы (фото: Freepik.com)

Жирное мясо и копчености

Птицам вредно давать жирное мясо, колбасы, бекон или другие переработанные мясные продукты. Они содержат чрезмерное количество соли, специй и консервантов, которые могут вызвать отравление. Кроме того, копчености содержат канцерогенные вещества, которые вредны даже для людей. Если хочется подкормить птиц белковой пищей, лучше предложить им вареное яйцо или обезжиренный творог.

Фрукты с косточками

Некоторые косточки фруктов, в частности вишни, сливы, персика или абрикоса, содержат цианид, который является ядовитым для птиц. Даже в небольших дозах эти вещества могут вызвать тяжелое отравление. Фрукты без косточек, такие как яблоки или груши, наоборот, полезны для пернатых. Перед тем как положить их в кормушку, стоит удалить семена и нарезать фрукты на мелкие кусочки.

Молочные продукты

Организм птиц не приспособлен к перевариванию лактозы, поэтому молочные продукты могут вызвать проблемы с пищеварением. Особенно опасны жирные сыры, молоко и сливки, которые могут вызвать расстройства желудка. Некоторые ферментированные продукты, такие как йогурт или творог, в небольших количествах не являются смертельными, но их лучше избегать. Вместо молочных продуктов птицам полезнее дать семена или злаки.

Шоколад и сладости

Шоколад содержит теобромин, который является токсичным для многих животных, включая птиц. Даже небольшое количество этого компонента может вызвать серьезное отравление. Кроме того, любые сладости содержат много сахара и искусственных добавок, которые вредят здоровью пернатых. Чтобы порадовать птиц, лучше положить в кормушку кусочки фруктов или семечек.

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