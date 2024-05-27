Яке морозиво в магазині не можна купувати в жодному разі

Морозиво - це смачний десерт, від якого у спеку не відмовиться майже ніхто.

Який саме продукт не можна купувати в магазині, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Strona Zdrowia.

Чи корисне морозиво?

Склад морозива часто залишає бажати кращого. Якісний продукт має складатися з молока, вершків, яєчних жовтків, цукру та ароматизаторів, таких як ваніль, какао або фрукти. Морозиво з таким складом містить велику кількість білка, вітамінів A, B, C, D і E, а також цінні мікроелементи, такі як кальцій і магній.

Зараз також існує багато морозива, призначеного для веганів або людей з непереносимістю лактози. У таких продуктах замість коров'ячого молока використовується козяче, овече молоко або рослинне.

На жаль, більшість промислових видів морозива, таких як морозиво на паличці, у вафлях або в упаковках різної ємності, які є в продуктових магазинах, окрім перерахованих вище інгредієнтів, містять також багато інших непотрібних добавок, таких як емульгатори, стабілізатори, загусники і різні види цукру.

Багато з них також містять сухе молоко або сироватку замість молока або вершків, а фрукти замінені глюкозно-фруктозним сиропом і синтетичними ароматизаторами. Щоб дізнатися більше про те, з чого складається морозиво, потрібно подивитися на його склад.

На що звернути увагу, купуючи морозиво?

Завжди читайте етикетки та перевіряйте інгредієнти, перш ніж купувати морозиво. Особливо уникайте морозива, яке містить глюкозу або глюкозо-фруктозний сироп, гідрогенізовані жири, гуарову камедь, штучні барвники та ароматизатори.

Чим менше інгредієнтів, тим краще - морозиво має складатися з вершків і/або молока, цукру і яєчних жовтків і таких добавок, як ваніль, какао або фрукти.

Всі інші речовини непотрібні і часто шкідливі для здоров'я,

уникайте штучних добавок, таких як гідрогенізовані рослинні жири, глюкозно-фруктозний сироп, штучні барвники та ароматизатори, гуарова камедь, емульгатори, стабілізатори.

Зверніть увагу на спосіб зберігання - переконайтеся, що морозиво не розморожувалося і не заморожувалося повторно, оскільки в розмороженому продукті розвиваються бактерії.

Продукт був повторно заморожений, коли на поверхні морозива або на ньому є кристали льоду.

Пам'ятайте, що морозиво містить велику кількість цукру і жиру, і зазвичай калорійне, навіть сорбети, тому його слід їсти час від часу в невеликих кількостях.