5 ознак справді якісного пломбірного морозива, про які мало хто знає

Влітку улюбленими ласощами дорослих і дітей стає морозиво. Існують прості ознаки, які допоможуть обрати якісне морозиво пломбір в магазині.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка експерта з харчування Людмили Матішинець та сайт Держспоживслужби.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що станеться з морозивом, якщо його зберігати при неправильній температурі.

Список ознак

За словами експерта, є 5 простих ознак, які допоможуть в магазині швидко обрати якісне морозиво пломбір. До них відносять:

пломбір має бути з ДСТУ 4733:2007, це означає, що він виготовлений за державними стандартами

колір має бути не чисто білий, а наближений до молочного або вершкового

звертайте увагу на термін придатності, відповідно до стандартів, за правильного температурного режиму, воно може зберігатися рік

якісне морозиво повинне танути при кімнатній температурі 15-20 хвилин, рівномірно, без утворення води

у складі такого солодкого десерту повинні бути натуральні жири (молоко, вершки), а не рослинні

Важливо пам'ятати, чим менше перелік інгредієнтів у морозі, тим краще.

"Класика цього продукту - молоко, вершкове масло, вершки і цукор", - зазначила Людмила Матішинець.

Для морозива є три стандарти:

ДСТУ 4733:2007 - морозиво на молочній основі (молочне, вершкове і пломбір) повинно виготовлятися винятково з молока та продуктів його переробки, без застосування будь-яких жирів та білків немолочного походження

ДСТУ 4734:2007 - виготовляється на основі плодово-ягідної або овочевої сировини з додаванням цукрового сиропу, натуральних барвників, ароматизаторів та інших необхідних для виробництва інгредієнтів

ДСТУ 4735:2007 - виготовляють із комбінованим складом сировини і випускають із частковою заміною молочної сировини на компоненти рослинного походження (рослинні жири)

Слідкуйте за температурою

В магазині потрібно дивитись на термометр. Якщо морозиво погано заморожене, то стає потенційно небезпечним продуктом.

Часто недобросовісні продавці можуть вимикати холодильні установки на ніч, аби зекономити кошти на електроенергії. В морозиві, яке розтало, можуть розвиватися бактерії та патогенні мікроби, зокрема, кишкова паличка.

Крім того дотримання температури може вказувати на якість виробу. Кожен виробник та реалізатор якісного морозива обов'язково буде зберігати свій продукт в гарному стані, адже тут йдеться й про затрачені кошти.

Щоб перевірити, чи в достатньо низькій температурі зберігалось морозиво, слід просто натиснути на нього пальцем. Якщо морозиво м’яке, значить температура була невідповідною і у виробі, скоріш за все, вже завелися бактерії.