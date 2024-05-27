Какое мороженое в магазине нельзя покупать ни в коем случае

Мороженое - это вкусный десерт, от которого в жару не откажется почти никто.

Какой продукт нельзя покупать в магазине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Strona Zdrowia.

Полезно ли мороженое?

Состав мороженого часто оставляет желать лучшего. Качественный продукт должен состоять из молока, сливок, яичных желтков, сахара и ароматизаторов, таких как ваниль, какао или фрукты. Мороженое с таким составом содержит большое количество белка, витаминов A, B, C, D и E, а также ценные микроэлементы, такие как кальций и магний.

Сейчас также существует много мороженого, предназначенного для веганов или людей с непереносимостью лактозы. В таких продуктах вместо коровьего молока используется козье, овечье молоко или растительное.

К сожалению, большинство промышленных видов мороженого, таких как мороженое на палочке, в вафлях или в упаковках разной емкости, имеющихся в продуктовых магазинах, кроме вышеперечисленных ингредиентов, содержат также многие другие ненужные добавки, такие как эмульгаторы, стабилизаторы, загустители и различные виды сахара.

Многие также содержат сухое молоко или сыворотку вместо молока или сливок, а фрукты заменены глюкозно-фруктозным сиропом и синтетическими ароматизаторами. Чтобы узнать больше о том, из чего состоит мороженое, нужно посмотреть на его состав.

На что обратить внимание, покупая мороженое?

Всегда читайте этикетки и проверяйте ингредиенты, прежде чем покупать мороженое. Особо избегайте мороженого, которое содержит глюкозу или глюкозо-фруктозный сироп, гидрогенизированные жиры, гуаровую камедь, искусственные красители и ароматизаторы.

Чем меньше ингредиентов, тем лучше - мороженое должно состоять из сливок и/или молока, сахара и яичных желтков и таких добавок, как ваниль, какао или фрукты.

Все остальные вещества не нужны и часто вредны для здоровья,

избегайте искусственных добавок, таких как гидрогенизированные растительные жиры, глюкозно-фруктозный сироп, искусственные красители и ароматизаторы, гуаровая камедь, эмульгаторы, стабилизаторы.

Обратите внимание на способ хранения – убедитесь, что мороженое не размораживалось и не замораживалось повторно, поскольку в размороженном продукте развиваются бактерии.

Продукт был повторно заморожен, когда на поверхности мороженого или на нем кристаллы льда.

Помните, что мороженое содержит большое количество сахара и жира, и обычно калорийное, даже сорбеты, поэтому его следует есть иногда в небольших количествах.