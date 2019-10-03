KAZKA снова оказалась в центре скандала: что произошло

Группа KAZKA попала в скандал (Коллаж РБК-Украина)

KAZKA подверглась критике фанатов из-за нового хита

Группа KAZKA, хит которой "Плакала" стал лидером украинских и мировых чартов, попала в неприятную ситуацию. Фанаты усомнились в подлинности трека "Пісня сміливих дівчат", который появился в июне 2019 года и отметили, что эта композиция сильно напоминает мелодию известной группы.

Слушатели группы KAZKA заметили, что мелодия трека "Пісня сміливих дівчат" сильно напоминает музыку из композиции "PIRI", автором которой является известная корейская поп-группа Dreamcather. Хит корейской группы вышел немного раньше – в феврале 2019 года.

KAZKA - "Пісня Сміливих дівчат"

Ранее подобный скандал разгорелся из-за хита "Плакала", который попал в топ-10 самых популярных хитов международного чарта Shazam. Фанаты отметили, что нашумевший хит очень похож на композицию Reborn, которую выпустил известный исполнитель YOYA.

Dreamcather - PIRI

Автор хита "Плакала" Сергей Ранов вынужден был объяснить, что для создания мелодии он брал сэмплы из специального банка мелодий, который используют многие музыканты. И на основании этих сэмплов может казаться, что песня уже звучала ранее, но фокус в том, что они могут встречаться в десятках тысяч других песен по всему миру.

Кроме того, продюсер группы Юрий Никитин считает, что регулярные обвинения в плагиате – это целенаправленные нападки на коллектив и травля из-за популярности.