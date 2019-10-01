ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Учат украинский: песня KAZKA стала самой популярной у россиян

STYLERЖизнь    01.10.2019 - 17:17
Учат украинский: песня KAZKA стала самой популярной у россиян
Текст "Плакала" группы KAZKA стал лидером по запросам в российском поисковике (Фото: коллаж РБК-Украина)

Текст "Плакала" в РФ ищут в интернете больше всего

Мегахит украинской группы KAZKA "Плакала" занял в Российской Федерации лидирующую строчку в рейтинге всех запросов текста песни в интернете в поисковике "Яндекс". Слова этого произведение больше всего искали в рунете в течение года. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на данные обзора статистики запросов.

В топ-10 популярных запросов со словами "текст" и "песня", заданные российскими пользователями "Яндекса" с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года, украинцы KAZKA получили 100 баллов.

Нужно сказать, что результаты у других исполнителей гораздо ниже, и разрыв межу "золотом" и "серебром" составляет 64 балла.

Учат украинский: песня KAZKA стала самой популярной у россиян

Фото: KAZKA (instagram.com/muztv)

За песней "Плакала" KAZKA в рейтинге идут такие артисты:

Дуэт азербайджанского происхождения Rauf & Faik с треком "Детство" - 36 баллов;

Песня "Катюша" на стихи Михаила Исаковского - 33 балла;

Трек GONE.Fludd (рэпера Александра Смирнова ака Саша Бузе) "Мамбл" - 30 баллов;

Два произведения белорусского рэпера Тима Белорусских (Тимофей Морозов) - "Незабудка" с 29 баллами и "Мокрые кроссы" с 28 баллами;

Трек рэпера Face (Иван Дремин) "Юморист" - 24 баллов;

Произведение рэпера Strange "Зависай" - 18 баллов;

Песня Артура Пирожкова (Александр Ревва) "Зацепила" - 17 баллов

Замыкает первую десятку песня "День Победы" в исполнении Льва Лещенко - 17 баллов.

Отметим, что песня "Плакала" группы KAZKA стала лидером украинских и мировых чартов, а клип на песню в YouTube после публикации в сентябре 2018 года набрал 271 миллион просмотров.

Текст песни "Плакала":

Врятуюсь від слів твоїх -
Буду ціла.
За рік образ
Не складу
Ціну я.
Горять,
Мости горять,
І сліз моря.
Та знай - це гра моя.
Менше слів,
Більше діла.

Врятую від стріл твоїх
Хоч би тіло.
Загнав під лід,
Не знайду,
Душу я.
Болить,
Ой, як болить,
І кров кипить.
Та донька
Вже не спить.
Менше слів
Більше діла.

Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла,
Засяяв день
Таємними знаками.
І мама молода, й закохана мала,
На кухні всі однаково плакали.

Зотліла ніч, зранку все
Стало сіре.
Знайти нові
Кольори
Мушу я.
Лице
Умий дощем.
Що треба ще?
Дай серцю
Під плащем
Менше слів,
Більше віри.

Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла,
Засяяв день
Таємними знаками.
І мама молода, й закохана мала,
На кухні всі однаково плакали.

KAZKA "Плакала" (Видео: YouTube / KAZKA)

Взяли первый номер: в скандале с Винником усмотрели происки ФСБ Солистка KAZKA засветила аппетитные формы в ванной: осторожно, горячо
Новости Украины рейтингKAZKAшоу-бизнес
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь