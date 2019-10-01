Учат украинский: песня KAZKA стала самой популярной у россиян

Текст "Плакала" группы KAZKA стал лидером по запросам в российском поисковике (Фото: коллаж РБК-Украина)

Текст "Плакала" в РФ ищут в интернете больше всего

Мегахит украинской группы KAZKA "Плакала" занял в Российской Федерации лидирующую строчку в рейтинге всех запросов текста песни в интернете в поисковике "Яндекс". Слова этого произведение больше всего искали в рунете в течение года. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на данные обзора статистики запросов.

В топ-10 популярных запросов со словами "текст" и "песня", заданные российскими пользователями "Яндекса" с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года, украинцы KAZKA получили 100 баллов.

Нужно сказать, что результаты у других исполнителей гораздо ниже, и разрыв межу "золотом" и "серебром" составляет 64 балла.

Фото: KAZKA (instagram.com/muztv)

За песней "Плакала" KAZKA в рейтинге идут такие артисты:

Дуэт азербайджанского происхождения Rauf & Faik с треком "Детство" - 36 баллов;

Песня "Катюша" на стихи Михаила Исаковского - 33 балла;

Трек GONE.Fludd (рэпера Александра Смирнова ака Саша Бузе) "Мамбл" - 30 баллов;

Два произведения белорусского рэпера Тима Белорусских (Тимофей Морозов) - "Незабудка" с 29 баллами и "Мокрые кроссы" с 28 баллами;

Трек рэпера Face (Иван Дремин) "Юморист" - 24 баллов;

Произведение рэпера Strange "Зависай" - 18 баллов;

Песня Артура Пирожкова (Александр Ревва) "Зацепила" - 17 баллов

Замыкает первую десятку песня "День Победы" в исполнении Льва Лещенко - 17 баллов.

Отметим, что песня "Плакала" группы KAZKA стала лидером украинских и мировых чартов, а клип на песню в YouTube после публикации в сентябре 2018 года набрал 271 миллион просмотров.

Текст песни "Плакала":

Врятуюсь від слів твоїх -

Буду ціла.

За рік образ

Не складу

Ціну я.

Горять,

Мости горять,

І сліз моря.

Та знай - це гра моя.

Менше слів,

Більше діла.

Врятую від стріл твоїх

Хоч би тіло.

Загнав під лід,

Не знайду,

Душу я.

Болить,

Ой, як болить,

І кров кипить.

Та донька

Вже не спить.

Менше слів

Більше діла.

Поплакала і стоп!

Фіалка розцвіла,

Засяяв день

Таємними знаками.

І мама молода, й закохана мала,

На кухні всі однаково плакали.

Зотліла ніч, зранку все

Стало сіре.

Знайти нові

Кольори

Мушу я.

Лице

Умий дощем.

Що треба ще?

Дай серцю

Під плащем

Менше слів,

Більше віри.

Поплакала і стоп!

Фіалка розцвіла,

Засяяв день

Таємними знаками.

І мама молода, й закохана мала,

На кухні всі однаково плакали.

KAZKA "Плакала" (Видео: YouTube / KAZKA)