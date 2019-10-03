KAZKA знову опинилася в центрі скандалу: що сталося

Група KAZKA потрапила в скандал (Колаж РБК-Україна)

KAZKA піддалася критиці фанатів через новий хіт

Група KAZKA, хіт якої "Плакала" став лідером українських і світових чартів, потрапила в неприємну ситуацію. Фанати засумнівалися в достовірності треку "Пісня сміливих дівчат", який з'явився в червні 2019 року і відзначили, що ця композиція сильно нагадує мелодію відомої групи.

Слухачі групи KAZKA помітили, що мелодія треку "Пісня сміливих дівчат" сильно нагадує музику з композиції "PIRI", автором якої є відома корейська поп-група Dreamcather. Хіт корейської групи вийшов трохи раніше – в лютому 2019 року.

KAZKA - "Пісня Сміливих дівчат"

Раніше подібний скандал розгорівся через хіт "Плакала", який потрапила в топ-10 найпопулярніших хітів міжнародного чарту Shazam. Фанати відзначили, що гучний хіт дуже схожий на композицію Reborn, яку випустив відомий виконавець YOYA.

Dreamcather - PIRI

Автор хіта "Плакала" Сергій Ранов змушений був пояснити, що для створення мелодії він брав семпли з спеціального банку мелодій, який використовують багато музикантів. І на підставі цих семплів може здаватися, що пісня вже звучала раніше, але фокус у тому, що вони можуть зустрічатися в десятках тисяч інших пісень по всьому світу.

Крім того, продюсер групи Юрій Нікітін вважає, що регулярні звинувачення в плагіаті – це цілеспрямовані напади на колектив і цькування через популярність.