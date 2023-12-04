"Кажуть, з роками змінилась". Співачка Лама показала, який вигляд мала 17 років тому (фото)

Українська співачка Наталія Дзеньків, більш відома як Lama, потішила прихильників архівним контентом. Знаменитість, яка нещодавно повернулася на сцену після тривалої перерви, показала, який вигляд мала 17 років тому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку артистки.

Як Lama виглядала 17 років тому

47-річна виконавиця вирішила поностальгувати за молодими роками.

У мережі зірка опублікувала декілька світлин. Перший кадр зроблений у 2006 році, а другий - зараз.

Lama порівняла себе 17 років тому і зараз (фото: instagram.com/lamaukraine)

Співачка вирішила поцікавитися у фанів, наскільки вона змінилася за 17 років.

"Кажуть з роками не змінилась, а ви як думаєте?", - звернулася знаменитість до підписників.

Юзери відповіли

Користувачі мережі засипали свого кумира компліментами, підкресливши, що Lama з роками стала лише краще.

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Як вино - з роками тільки краще

Ще чарівніша

Звісно змінилась. Вже в очах є впевненість та розуміння, що ви знаєте, чого хочете і досягаєте

Памʼятаю, як директор школи порвала мій щоденник з вами, бо у вас був оголений пуп. Вона сказала, що це розпуста… я ридала

Коли була підлітком, захоплювалась вашим зовнішнім впізнаваним виглядом, і обожнювала музику

Моя рольова модель у мої 14 років

Для довідки

Наталя Дзеньків родом з Івано-Франківська. На початку 90-х співала у гурті "Магія". З 2005-го виступає під псевдонімом Lama.

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Її дебютний альбом "Мені так треба" мав великий успіх - за тиждень після виходу було продано близько 20 тисяч дисків.

У 2007 році виконавиця отримала премію MTV Europe Music Awards у категорії "Найкращий український виконавець".

Найвідоміші її треки: "Знаєш, як болить", "Моє серце", "Мені так треба", "Світло і тінь", "Тримай", "Літак".

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Понад десять років тому Lama зникла із медійного простору. А нещодавно вона зізналася, що до такого рішення її спонукав складний графік, з яким жінка не могла змиритись.

За словами артистки, вона не мала натхнення писати пісні, коли це було потрібно, зривала зйомки кліпів.

Через постійний стрес втратила сон і відчувала переважно негативні емоції.

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)