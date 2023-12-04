"Говорят, с годами изменилась". Певица Лама показала, как выглядела 17 лет назад (фото)

Украинская певица Наталья Дзенькив, более известная как Lama, порадовала поклонников архивным контентом. Знаменитость, которая недавно вернулась на сцену после длительного перерыва, показала, как выглядела 17 лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу артистки.

Как Lama выглядела 17 лет назад

47-летняя исполнительница решила поностальгировать по молодым годам.

В сети звезда опубликовала несколько фотографий. Первый кадр сделан в 2006 году, а второй - сейчас.

Lama сравнила себя 17 лет назад и сейчас (фото: instagram.com/lamaukraine)

Певица решила поинтересоваться у фанатов, насколько она изменилась за 17 лет.

"Говорят с годами не изменилась, а вы как думаете?", - обратилась знаменитость к подписчикам.

Юзеры ответили

Пользователи сети засыпали своего кумира комплиментами, подчеркнув, что Lama с годами стала только лучше.

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Як вино - з роками тільки краще

Ще чарівніша

Звісно змінилась. Вже в очах є впевненість та розуміння, що ви знаєте, чого хочете і досягаєте

Памʼятаю, як директор школи порвала мій щоденник з вами, бо у вас був оголений пуп. Вона сказала, що це розпуста… я ридала

Коли була підлітком, захоплювалась вашим зовнішнім впізнаваним виглядом, і обожнювала музику

Моя рольова модель у мої 14 років

Для справки

Наталья Дзенькив родом из Ивано-Франковска. В начале 90-х пела в группе "Магия". С 2005 года выступает под псевдонимом Lama.

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Ее дебютный альбом "Мені так треьа" имел большой успех - через неделю после выхода было продано около 20 тысяч дисков.

В 2007 году исполнительница получила премию MTV Europe Music Awards в категории "Лучший украинский исполнитель".

Самые ее треки: "Знаєш, як болить", "Моє серце", "Мені так треба", "Світло і тінь", "Тримай", "Літак".

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Более десяти лет назад Lama исчезла из медийного пространства. А недавно она призналась, что к такому решению ее побудил сложный график, с которым женщина не могла смириться.

По словам артистки, она не имела вдохновения писать песни, когда это было нужно, срывала съемки клипов.

Из-за постоянного стресса потеряла сон и испытывала преимущественно негативные эмоции.

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)