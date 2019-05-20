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Зеленский заявил о готовности потерять свою должность ради мира

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 10:49
Зеленский заявил о готовности потерять свою должность ради мира
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский принес присягу на верность Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Об этом он заявил на инаугурации, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Чтобы наши герои не умирали я готов сделать все. Готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории", - говорится в сообщении.

Отметим, Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине. Он положил руку на Пересопницкое Евангелие и зачитал текст присяги, утвержденный статьей 104 Конституции Украины.

Напомним, по результатам выборов 2019 победил Владимир Зеленский. За него проголосовали 73% избирателей.

Позже Рада проголосовала за то, чтобы инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Сам Зеленский хотел, чтобы мероприятие состоялось 19 мая.

Отметим, в МИД Украины сообщили, что около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств посетят инаугурацию новоизбранного президента. На мероприятии присутствовали президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президент Турции, премьер-министра Молдавии, председатель парламента Азербайджана.

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