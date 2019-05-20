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Инаугурация Зеленского: в сеть слили фото с репетиции торжества

STYLERВыборы 2019    20.05.2019 - 08:59
Инаугурация Зеленского: в сеть слили фото с репетиции торжества
Инаугурация Зеленского - появились фото с репетиции (коллаж: РБК-Украина)

Инаугурация начнется сегодня, 20 мая, в 10:00

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится сегодня, 20 мая. Вчера команда нового главы страны провела закрытую репетицию торжества. Тем не менее в сеть попали фото с подготовки к мероприятию. Об этом сообщает канал 112.ua.

На репетиции возле Верховной Рады, которая проходила 19 мая, присутствовали также военные, а военный оркестр сыграл свою партию.

Инаугурация Зеленского: в сеть слили фото с репетиции торжества

Инаугурация Зеленского - появились фото с репетиции (112.ua)

Сообщается, что первая часть репетиции инаугурации проходила без Зеленского - его временно заменял статист.

Инаугурация Зеленского: в сеть слили фото с репетиции торжества

Инаугурация Зеленского - появились фото с репетиции (112.ua)

Зеленский появился под стенами Рады уже ближе к вечеру.

Инаугурация Зеленского: в сеть слили фото с репетиции торжества

Инаугурация Зеленского - появились фото с репетиции (112.ua)

Напомним, начало торжеств в Верховной Раде запланировано на 10:00 - тогда будет открыто торжественное заседание, на котором новоизбранный гарант примет присягу Украине.

 

Инаугурация Зеленского - появились фото с репетиции (112.ua)

К слову, патрульная полиция перекрыла ряда улиц в центре Киева в связи с инаугурацией.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский пригрозил Верховной Раде из-за того, что она назначила дату торжетсвенного вступления его в должность на 20-е, а не на 19-е, как требовала команда Зеленского.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский на 75-ю годовщину депортации крымских татар высказался о Крыме.

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