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Зеленский получил удостоверение президента

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 10:24
Зеленский получил удостоверение президента
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава ЦИК вручила Зеленскому официальный документ

Владимир Зеленский во время церемонии во время церемонии инаугурации получил удостоверение президента Украины. Это произошло во время торжественного заседания Верховной рады 20 мая, передает корреспондент РБК-Украина. 

Удостоверение президента Зеленскому вручила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Зеленский получил удостоверение президентаФото: торжественное заседание Верховной рады 20 мая (РБК-Украина)

Глава Конституционного суда Наталья Шаптала также вручила новоизбранному президенту Украины официальные символы власти президента: флаг (штандарт) президента Украины, знак президента Украины, гербовую печать президента Украины, булаву президента Украины.

Глава Конституционного суда Наталья Шаптала объявила Зеленского избранным президентом Украины.

Напомним, церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского происходит 20 апреля во время торжественного заседания Верховной рады.

Отметим, очередные выборы президента Украины в 2019 году проходили в два тура. Во время голосования 31 марта Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов. Во второй тур вместе с Зеленским вышел президент Украины Петр Порошенко, который занял второе место с поддержкой 15,95% избирателей. По результатам повторного голосования 21 апреля Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, тогда как за Порошенко свой голос отдали 24,45% украинцев.

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