Каждую минуту вас отслеживают: Лукашенко отличился высказыванием о iPhone 12

Александр Лукашенко внезапно обрушился с критикой на современные смартфоны и разнес в пух и прах iPhone 12. Он заявил, что все эти современные гаджеты созданы для слежки.

Лукашенко рассказал на собрании, почему Беларусь без олигархов и призвал всех отказаться от всех современных дорогостоящих гаджетов, в том числе и от iPhone 12, так как через них американские спецслужбы осуществляют слежку.

"Видите, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатые смартфоны и айфоны. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и чем вы там занимаетесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я говорю. Умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны. А мы...", - заявил Александр Лукашенко.

Видео его заявления можно посмотреть тут.

Стоит отметить, что он не стал рассказывать, каким именно телефоном он пользуется сам. Мало того, Лукашенко заявил, что с собой телефон он не носит и у него для этого есть помощники, которые приносят ему телефон, если ему кто-то звонит.

Лукашенко раскритиковал iPhone 12 и призвал пользоваться кнопочными телефонами