Кожну хвилину вас відстежують: Лукашенко відзначився висловлюванням про iPhone 12

Олександр Лукашенко раптово обрушився з критикою на сучасні смартфони та розніс в пух і прах iPhone 12. Він заявив, що всі ці сучасні гаджети створені для стеження.

Лукашенко розповів на зборах, чому Білорусь без олігархів і закликав всіх відмовитися від усіх сучасних дорогих гаджетів, в тому числі й від iPhone 12, через те, що через них американські спецслужби здійснюють стеження.

"Бачите, ображені, бідні, без олігархів Білорусь. Я не кажу про дванадцяті смартфони та айфони. Заради бога, телефонуйте. Хочете, щоб кожну хвилину вас американці відстежували, де ви знаходитеся і чим ви там займаєтеся з цим айфоном, купуйте. Якщо ви не чуєте, що я кажу. Розумні люди вже давно шукають кнопкові телефони. А ми...", - заявив Олександр Лукашенко.

Відео його заяви можна подивитися тут.

Варто відзначити, що він не став розповідати, яким саме телефоном він користується сам. Мало того, Лукашенко заявив, що з собою телефон він не носить і у нього для цього є помічники, які приносять йому телефон, якщо йому хтось дзвонить.

Лукашенко розкритикував iPhone 12 і закликав користуватися кнопковими телефонами