Антирейтинг доверия украинцев возглавили Путин и Лукашенко

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (kremlin.ru)

В начале 2021 года среди лидеров иностранных государств хуже всего украинцы относятся к Владимиру Путину. Президенту России не доверяют 79,8% граждан, не доверяют - 14,4%, баланс составляет -65,4%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Баланс доверия-недоверия к Александру Лукашенко составляет -17,6%. Ему доверяют 36% респондентов, но при этом 53,6% не доверяют.

Президенту США Джо Байдену и президенту Франции Эммануэлю Макрону доверяют, соответственно, 26,7% и 26,2% украинцев, а не доверяют - 23,3% и 23,2%. Их баланс положительный и составляет, соответственно, +3,4% и +3%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 27 января до 1 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРИ) опрошено 1205 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце января 2021 года украинцы выражают недоверие почти ко всем политикам. Президент Владимир Зеленский утратил первую позицию в рейтинге.

Отметим, в 2019 году канцлер ФРГ Ангела Меркель опередила Александра Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев.