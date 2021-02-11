Лукашенко: полномочия президента Беларуси тяжелы для одного человека
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что нынешние президентские полномочия слишком тяжелы для одного человека. Поэтому нужно перераспределить полномочия в новой конституции.
Об этом он заявил на Всебелорусском народном собрании, передает reform.by.
"Такие полномочия, которые есть сегодня у президента, во-первых, очень тяжелы для человека и не факт, что в будущем этот человек придет к власти и выдержит эти полномочия", - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что при нынешней конституции достаточно решения только президента, чтобы в Беларусь были введены иностранные войска.
"Есть жуткая необходимость в силу этого разработать новый проект конституции, внести ее на всенародное обсуждение и принять на референдуме. Мы не можем без референдума изменить те статьи конституции, которые мы хотим изменить", - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее сообщалось, что в начале 2022 года пройдет всенародный референдум в Беларуси, на который вынесут проект новой конституции.
Кроме того, Лукашенко назвал условия ухода из власти - это отсутствие протестов в Беларуси и гарантии безопасности для его сторонников.