У каждого есть пакет с пакетами: Супрун сделала важное предупреждение для украинцев

Уляна Супрун призвала украинцев избавиться от пакета с пакетами, которые есть практически в каждом доме. Она рассказала, что 3 июля – Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов и предложила украинцам присоединиться к акции. Кроме того, она объяснила, чем можно заменить пакеты и как они угрожают окружающей среде.

"Почти каждый имеет дома пакет с пакетами, правда? Его содержание постоянно пополняется все новыми и новыми пакетами из супермаркетов или других магазинов. Но этот процесс следует остановить. И завтра – хорошая возможность. 3 июля – Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Надеюсь, вы уже имеете экосумки и тоже присоединитесь к мировой акции "День без полиэтиленовых пакетов", - написала Супрун.

Она отметила, что во Львове 3 июля ограничат продажу пластиковых пакетов и призвала всех украинцев попытаться хотя бы один день прожить без них. А вместо пакетов – использовать экосумки, бумажные пакеты, сумки-авоськи или рюкзаки.

Скриншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Она объяснила, что пластиковая тара загрязняет окружающую среду и приводит к гибели птиц, черепах, китов и рыб.

"Ежегодно человечество использует 5000000000000 полиэтиленовых пакетов. И каждый год в океан попадает 8000000 тонн пластиковой тары, в том числе - пакетов. Из-за этого гибнут птицы, черепахи, киты и рыба. А также микропластик попадает в организм человека - через морепродукты, которые мы потребляем", - объяснила Супрун и дала простые рекомендации, которые помогут спасти мир любому человеку:

Откажитесь от полиэтиленовых пакетов.

Или используйте имеющиеся пакеты по много раз.

Замените одноразовые пластиковые бутылки на собственные многократные.

Выбирайте напитки в стеклянных или металлических бутылках.

Ходите за продуктами с собственными сумками и посудой для салатов, творога или мяса. Это, кстати полезно, ведь пластиковая тара может одержать токсичные химикаты.

Сортируйте мусор.

Участвуйте в акциях по уборке окружающей среды – городского пространства или парков.

Делитесь с друзьями и знакомыми информацией о вреде пластика.

Она отметила, что во всем мире борются с распространением пластика и в некоторых странах уже запретили использование полиэтиленовых пакетов.

"Использование пластиковых пакетов запрещено в Грузии, Кении, Чили, Южной Кореи, Новой Зеландии, частично - в Молдове. В Славском на Львовщине запретили использовать пластиковые пакеты. В Евросоюзе до 2021 должны исчезнуть пластиковые соломинки для напитков, посуда и палочки для надувных шариков. К 2025 году в ЕС должны перерабатывать 90% пластиковых бутылок. Сейчас в Украине нет законодательного регулирования по пластику и мусора в целом. Но важно понимать, что борьба с загрязнением планеты - дело каждого. И ответственность каждого. Магазины уже предлагают альтернативу пакетам, кафе дают скидки тем, кто приходит с собственными чашками, а заведения заменяют пластиковые трубочки бумажными или металлическими. А инициативы по сортировке мусора становятся все популярнее в Украине", - отметила Уляна Супрун.

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