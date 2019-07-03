У кожного є пакет з пакетами: Супрун зробила важливе попередження для українців

Уляна Супрун закликала українців позбутися пакета з пакетами, які є практично в кожному будинку. Вона розповіла, що 3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів і запропонувала українцям приєднатися до акції. Крім того, вона пояснила, чим можна замінити пакети і як вони загрожують навколишньому середовищу.

"Майже кожен має вдома пакет з пакетами, правда? Його зміст постійно поповнюється все новими і новими пакетами з супермаркетів або інших магазинів. Але цей процес потрібно зупинити. І завтра – хороша можливість. 3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів. Сподіваюся, ви вже маєте екосумки і теж приєднаєтеся до світової акції "День без поліетиленових пакетів", - написала Супрун.

Вона зазначила, що у Львові 3 липня обмежать продаж пластикових пакетів і закликала всіх українців спробувати хоча б один день прожити без них. А замість пакетів – використовувати екосумки, паперові пакети, сумки-авоськи або рюкзаки.

Скріншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Вона пояснила, що пластикова тара забруднює навколишнє середовище і призводить до загибелі птахів, черепах, китів і риб.

"Щорічно людство використовує 5000000000000 поліетиленових пакетів. І кожен рік в океан потрапляє 8000000 тонн пластикової тари, в тому числі - пакетів. Через це гинуть птахи, черепахи, кити і риба. А також микропластик потрапляє в організм людини - через морепродукти, які ми споживаємо", - пояснила Супрун і дала прості рекомендації, які допоможуть врятувати світ будь-якій людині:

Відмовтеся від поліетиленових пакетів.

Використовуйте наявні пакети по багато разів.

Замініть одноразові пластикові пляшки на власні багаторазові.

Вибирайте напої у скляних або металевих пляшках.

Ходіть за продуктами з власними сумками і посудом для салатів, сиру або м'яса. Це, до речі корисно, адже пластикова тара може мати токсичні хімікати.

Сортуйте сміття.

Беріть участь в акціях з прибирання навколишнього середовища – міського простору або парків.

Діліться з друзями та знайомими інформацією про шкоду пластика.

Вона зазначила, що у всьому світі борються з поширенням пластику і в деяких країнах вже заборонили використання поліетиленових пакетів.

"Використання пластикових пакетів заборонено в Грузії, Кенії, Чилі, Південній Кореї, Новій Зеландії, частково - в Молдові. У Славському на Львівщині заборонили використовувати пластикові пакети. В Євросоюзі до 2021 повинні зникнути пластикові соломинки для напоїв, посуд і палички для надувних кульок. До 2025 року в ЄС повинні переробляти 90% пластикових пляшок. Зараз в Україні немає законодавчого регулювання з пластику та сміття в цілому. Але важливо розуміти, що боротьба з забрудненням планети - справа кожного. І відповідальність кожного. Магазини вже пропонують альтернативу пакетів, кафе дають знижки тим, хто приходить з власними чашками, а заклади замінюють пластикові трубочки паперовими або металевими. А ініціативи з сортування сміття стають все популярнішими в Україні", - зазначила Уляна Супрун.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун пояснила, в яких випадках сімейний лікар може відмовитися від свого пацієнта.

А також розповідали про те, що Супрун розповіла несподівану правду про популярні ягоди.