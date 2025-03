Кайлі Дженнер зачарувала формами в сміливій міні-сукні (фото)

Як зараз виглядає Кайлі Дженнер

На нових кадрах модель та сестра Кім Кардашьян продемонструвала фігуру, яку було важко не розгледіти в обтислій міні-сукні з максимально глибоким декольте.

Сестра Кім Кардашьян зачарувала мережу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі нерідко ділиться відвертими фото та кадрами в купальнику, але нині спровокувала "пожежу" в коментарях не лише через ефектні форми. Багато хто звернув увагу ще й на волосся.

Фігура Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зачіска Дженнер була, як зазначили фани, неймовірною. Об'ємні кучері та насичений темний колір волосся вдало підкреслили увесь образ Кайлі.

Кайлі показалася в міні-сукні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Окрім цього, модель показалася в чорному латексному боді. Свій образ вона доповнила напівпрозорими колготками, які вдало підкреслили її стегна.

Кайлі Дженнер похизувалася фігурою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Реакція мережі

"Так гаряче!"

"Це волосся неймовірне"

"Фантастична!"

"Справжня Кайлі повернулася"

"Не можу відірвати погляд".

Хто така Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер - американська модель, інфлюенсерка та наймолодша мільярдерка у світі за версією Forbes у 2019 році. Вона народилася 10 серпня 1997 року в Каліфорнії та є молодшою сестрою Кім, Кортні та Хлої Кардашян. Популярність отримала завдяки реаліті-шоу "Keeping Up with the Kardashians".

Крім медійної кар'єри, Кайлі відома як успішна бізнесвумен. У 2015 році вона заснувала косметичний бренд Kylie Cosmetics.

Зараз Кайлі активно розвиває свою косметичну імперію, співпрацює з відомими брендами, веде Instagram з мільйонами підписників. Також вона має двох дітей, яких народила від репера Тревіса Скотта.

