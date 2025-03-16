Дженніфер Лоуренс вдруге стала мамою

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку Film Updates у соцмережі X .

За інформацією ЗМІ, друга дитина Дженніфер Лоуренс народилася в середині березня. Однак актриса поки не розголошує ані стать, ані ім’я малюка.

34-річна зірка Голлівуду певний час приховувала свою вагітність від публіки. Восени минулого року шанувальники почали помічати зміни у її зовнішності, що викликало підозри щодо можливого поповнення в родині.

Втім, сама Лоуренс так і не зробила офіційної заяви для фанів. Підтвердити цю інформацію вирішив лише її представник.

"Минулого вечора артистка вийшла на вечерю в Лос-Анджелесі, і її живіт був помітний. Дженніфер Лоуренс вагітна другою дитиною", - заявив він.

Згодом і сама акторка перестала приховувати зміни у фігурі та почала з’являтися на публіці.

Jennifer Lawrence pregnant x second time pic.twitter.com/9TqdYfEhw7 — ~ Lu ~ (@todoxjlaw) October 20, 2024

Новонароджений став другою дитиною для Дженніфер Лоуренс та її чоловіка Кука Мароні. У 2022 році на світ з’явився їхній первісток, якого назвали Сай.

Варто зазначити, що після тих пологів акторка зізналася, що до цього пережила два викидні, перш ніж змогла народити здорову дитину.

Вперше Лоуренс втратила дитину у 20 років. Подібна трагедія сталася і під час зйомок фільму "Не дивіться вгору", який вийшов наприкінці 2021 року.

До слова, знаменитість щаслива у шлюбі з арт-агентом уже понад п'ять років. У 2019-му вони зіграли весілля.

Novas fotos de Jennifer Lawrence e Cooke Maroney em Los Angeles no último sábado, 19 de Outubro. pic.twitter.com/keHDrRmtPi — Jennifer Lawrence BR Fã Site (@JLawrenceBrsite) October 21, 2024

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