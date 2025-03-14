Який спадок залишив після себе Джин Гекмен і кому він дістанеться? Розкрито деталі

Після смерті легендарного актора Джина Гекмена та його дружини Бетсі Аракави з'явилося багато питань щодо спадщини знаменитості та того, хто стане власником його значного багатства. Відомо, що сума, яку він залишив після себе, становить близько 80 мільйонів доларів, і тепер очікується запекла боротьба за багатство.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail .

За інформацією, у заповіті Джина Гекмена все його майно залишено дружині, Бетсі Аракаві, яка призначена виконавцем його трасту.

Однак досі неясно, чи були його троє дітей від першого шлюбу - Крістофер Аллен (65 років), Леслі Енн (58 років) та Елізабет Джин (62 роки) - включені до заповіту.

Це спричинило припущення щодо можливих юридичних конфліктів з приводу спадку.

Юридичні фахівці відзначають, що якби Гекмен помер раніше, залишивши весь свій стан дружині, це могло б призвести до серйозних конфліктів з його дітьми. Джин Гекмен і Бетсі Аракава померли (фото: Getty Images)

У заповіті Бетсі вказано, що її майно повинно бути передано в траст для благодійних організацій та покриття медичних витрат.

Відомо, що Джин страждав на хворобу Альцгеймера та підписав останню версію свого заповіту 7 червня 2005 року. Однак точна дата встановлення діагнозу залишається невідомою, що може викликати додаткові питання щодо його правоздатності на момент підписання документа.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що тіла пари були знайдені у їхньому будинку в Санта-Фе 26 лютого 2025 року.

Згідно з останніми даними, 64-річна Аракава померла 11 лютого від легочного вірусу, а Джин пішов з життя через шість днів через серцево-судинні захворювання. Джин Гекмен і Бетсі Аракава померли (фото: Getty Images)

У випадках, коли виникають суперечки щодо спадщини, суди зазвичай враховують, наскільки спадкоємці були залучені до життя померлого.

Є прецеденти, коли Верховний суд позбавив спадщини сина, який не піклувався про свого хворого батька, підкреслюючи, що право на спадщину має той, хто турбувався про родича.

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