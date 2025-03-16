Кайли Дженнер очаровала формами в смелом мини-платье (фото)
27-летняя модель Кайли Дженнер поразила фанов новыми фото. Звезда позировала в платье из красного латекса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Кайли.
Как сейчас выглядит Кайли Дженнер
На новых кадрах модель и сестра Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру, которую было трудно не разглядеть в обтягивающем мини-платье с максимально глубоким декольте.
Сестра Ким Кардашьян очаровала сеть (фото: instagram.com/kyliejenner)
Кайли нередко делится откровенными фото и кадрами в купальнике, но теперь спровоцировала "пожар" в комментариях не только из-за эффектных форм. Многие обратили внимание еще и на волосы.
Фигура Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Прическа Дженнер была, как отметили фаны, невероятной. Объемные кудри и насыщенный темный цвет волос удачно подчеркнули весь образ Кайли.
Кайли показалась в мини-платье (фото: instagram.com/kyliejenner)
Кроме этого, модель показалась в черном латексном боди. Свой образ она дополнила полупрозрачными колготками, которые удачно подчеркнули ее бедра.
Кайли Дженнер похвасталась фигурой (фото: instagram.com/kyliejenner)
Реакция сети
- "Так горячо!"
- "Эти волосы невероятные"
- "Фантастическая!"
- "Настоящая Кайли вернулась"
- "Не могу оторвать взгляд".
Кто такая Кайли Дженнер
Кайли Дженнер - американская модель, инфлюенсер и самая молодая миллиардерша в мире по версии Forbes в 2019 году. Она родилась 10 августа 1997 года в Калифорнии и является младшей сестрой Ким, Кортни и Хлои Кардашян. Известность получила благодаря реалити-шоу "Keeping Up with the Kardashians".
Кроме медийной карьеры, Кайли известна как успешная бизнесвумен. В 2015 году она основала косметический бренд Kylie Cosmetics.
Сейчас Кайли активно развивает свою косметическую империю, сотрудничает с известными брендами, ведет Instagram с миллионами подписчиков. Также она имеет двоих детей, которых родила от рэпера Трэвиса Скотта.
Вас может заинтересовать
- Какое наследство оставил Джин Хэкмен после себя
- Дженнифер Лоуренс во второй раз стала мамой
- Джейсон Стэтхэм показался в объятиях жены, которая моложе его на 20 лет.