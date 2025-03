Кайли Дженнер очаровала формами в смелом мини-платье (фото)

Как сейчас выглядит Кайли Дженнер

На новых кадрах модель и сестра Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру, которую было трудно не разглядеть в обтягивающем мини-платье с максимально глубоким декольте.

Сестра Ким Кардашьян очаровала сеть (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли нередко делится откровенными фото и кадрами в купальнике, но теперь спровоцировала "пожар" в комментариях не только из-за эффектных форм. Многие обратили внимание еще и на волосы.

Фигура Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Прическа Дженнер была, как отметили фаны, невероятной. Объемные кудри и насыщенный темный цвет волос удачно подчеркнули весь образ Кайли.

Кайли показалась в мини-платье (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кроме этого, модель показалась в черном латексном боди. Свой образ она дополнила полупрозрачными колготками, которые удачно подчеркнули ее бедра.

Кайли Дженнер похвасталась фигурой (фото: instagram.com/kyliejenner)

Реакция сети

"Так горячо!"

"Эти волосы невероятные"

"Фантастическая!"

"Настоящая Кайли вернулась"

"Не могу оторвать взгляд".

Кто такая Кайли Дженнер

Кайли Дженнер - американская модель, инфлюенсер и самая молодая миллиардерша в мире по версии Forbes в 2019 году. Она родилась 10 августа 1997 года в Калифорнии и является младшей сестрой Ким, Кортни и Хлои Кардашян. Известность получила благодаря реалити-шоу "Keeping Up with the Kardashians".

Кроме медийной карьеры, Кайли известна как успешная бизнесвумен. В 2015 году она основала косметический бренд Kylie Cosmetics.

Сейчас Кайли активно развивает свою косметическую империю, сотрудничает с известными брендами, ведет Instagram с миллионами подписчиков. Также она имеет двоих детей, которых родила от рэпера Трэвиса Скотта.

