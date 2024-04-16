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Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву сукню навесні

Вівторок 16 квітня 2024 16:31
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Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву сукню навесні Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлія Любченко

Кайлі Дженнер - відома модель та модельєрка, яка любить демонструвати цікаві луки, які може повторити кожна.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кайлі Дженнер показала фото у яскравій сукні

Кайлі нещодавно випустила нову колекцію речей, в яку увійшли оригінальні сукні, спідниці та топи. Кожна річ має унікальний дизайн та трендовий колір.

Однією з особливостей колекції є те, що модель сама ж і стала її обличчям. В одній з фотосесій Кайлі продемонструвала товари й показала, як їх можна носити у повсякденному житті.

Не секрет, що речі власного виробництва носить і сама Дженнер у звичайному житті. Так, наприклад, жінка показала як можна носити яскраву сукню навесні.

Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву сукню навесніКайлі Дженнер показала, як носити яскраву сукню навесні

Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву сукню (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі одягнула яскраво-помаранчеву сукню з цікавим перелетом на ключиці з однієї сторони, а от з іншої сторони плече прикриває звичайний короткий рукавчик.

Свій яскравий лук Дженнер доповнила масивними аксесуарами та розпустила волосся, зробивши мокрий ефект.

Тож, сукню яскравого кольору можна носити у повсякденному житті, адже вона досить гарно підходить для вечірніх виходів та простих прогулянок.

Раніше ми розповідали, як Кайлі Дженнер зачарувала звабливими фото у купальнику.

Також читайте, що Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю.

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