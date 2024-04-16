Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву сукню навесні

Кайлі Дженнер - відома модель та модельєрка, яка любить демонструвати цікаві луки, які може повторити кожна.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль зірки.

Кайлі Дженнер показала фото у яскравій сукні

Кайлі нещодавно випустила нову колекцію речей, в яку увійшли оригінальні сукні, спідниці та топи. Кожна річ має унікальний дизайн та трендовий колір.

Однією з особливостей колекції є те, що модель сама ж і стала її обличчям. В одній з фотосесій Кайлі продемонструвала товари й показала, як їх можна носити у повсякденному житті.

Не секрет, що речі власного виробництва носить і сама Дженнер у звичайному житті. Так, наприклад, жінка показала як можна носити яскраву сукню навесні.

Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву сукню (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі одягнула яскраво-помаранчеву сукню з цікавим перелетом на ключиці з однієї сторони, а от з іншої сторони плече прикриває звичайний короткий рукавчик.

Свій яскравий лук Дженнер доповнила масивними аксесуарами та розпустила волосся, зробивши мокрий ефект.

Тож, сукню яскравого кольору можна носити у повсякденному житті, адже вона досить гарно підходить для вечірніх виходів та простих прогулянок.