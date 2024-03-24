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Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото)

Неділя 24 березня 2024 12:44
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Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото) Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлія Любченко

Кайлі Дженнер вже має бренд одягу та косметики, але, скоріше за все, їй цього мало, тому дівчина презентувала бренд алкоголю.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кайлі Дженнер запустила алкогольний бренд

Всесвітньо відома 26-річна модель Кайлі Дженнер вже є власницею двох брендів, але тепер їх 3, адже дівчина випустила у продаж свій дебютний алкоголь під брендом Sprinter.

Це солодкий напій змішаний з горілкою, що має різні смаки.

Дженнер поділилася у соцмережі рекламними знімками для свого нового продукту, а також серією світлин, на яких позує поруч з повними упаковками напою.

Також з нагоди запуску нового напою, Кайлі влаштувала гучну вечірку, на якій були присутні її родичі та друзі.

Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото)Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото)Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото)Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото)

Кайлі Дженнер запустила алкогольний бренд (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Це день Sprinter! Ми по всій Америці", - підписала кадри Дженнер.

Sprinter представлений у чотирьох смаках: чорна вишня, грейпфрут, персик і лайм. Це 100-калорійна газована горілка з солодким соком. Міцність такого напою складає - 4,5% алкоголю.

Цікавою родзинкою бренду Sprinter є той факт, що він не продаватиметься окремими бляшанками, тому покупцям доведеться придбати всю упаковку із 8 банок майже за 20 доларів.

Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото)Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото)Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото)Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото)Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото)Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото)Кайлі Дженнер презентувала свій дебютний бренд алкоголю (фото)

Кайлі Дженнер запустила алкогольний бренд (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раніше ми розповідали, як Кайлі Дженнер показала ідеальне тіло у нових відвертих образах.

Також читайте, яким чином Кайлі підтримує фігуру.

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