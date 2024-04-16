ua en ru
Вт, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кайли Дженнер показала, как носить яркое платье весной

Вторник 16 апреля 2024 16:31
UA EN RU
Кайли Дженнер показала, как носить яркое платье весной Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлия Любченко

Кайли Дженнер - известная модель и модельер, которая любит демонстрировать интересные луга, которые может повторить каждая.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Кайли Дженнер показала фото в ярком платье

Кайли недавно выпустила новую коллекцию вещей, в которую вошли оригинальные платья, юбки и топы. У каждой вещи есть уникальный дизайн и трендовый цвет.

Одной из особенностей коллекции является то, что модель сама и стала ее лицом. В одной из фотосессий Кайли продемонстрировала товары и показала, как их можно носить в повседневной жизни.

Не секрет, что вещи собственного производства носит и сама Дженнер в обычной жизни. Так, например, женщина показала, как можно носить яркое платье весной.

Кайли Дженнер показала, как носить яркое платье веснойКайли Дженнер показала, как носить яркое платье весной

Кайли Дженнер показала, как носить яркое платье (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли надела ярко-оранжевое платье с интересным перелетом на ключице с одной стороны, а вот с другой стороны плечо прикрывает обычный короткий рукавчик.

Свой яркий лук Дженнер дополнила массивными аксессуарами и распустила волосы, сделав мокрый эффект.

Платье яркого цвета можно носить в повседневной жизни, ведь оно достаточно хорошо подходит для вечерних выходов и простых прогулок.

Раньше мы рассказывали, как Кайли Дженнер очаровала обольстительными фото в купальнике.

Также читайте, что Кайли Дженнер представила свой дебютный бренд алкоголя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кайли Дженнер Модные тренды Модельер
NEWS
Боррель о помощи Украине: дешевле купить Patriot, чем восстанавливать разрушенную Россией ТЭС
Боррель о помощи Украине: дешевле купить Patriot, чем восстанавливать разрушенную Россией ТЭС