Кава з корицею по четвергам. Чи дійсно цей ритуал для притягнення грошей працює?

Щодня у світі з’являється багато нових речей, ритуалів та правил, про які великі маси людей дізнаються лише згодом. Одним з таких ритуалів стала й кава з корицею по четвергам.

РБК-Україна (проект Styler) за допомогою коментаря астролога Ольги Маслової розібралося, чому ж кава з корицею по четвергам стала настільки популярною і чи працює цей ритуал.

Популярність ритуалу кави з корицею

Люди масово почали пити каву з корицею у зазначений день та пропагувати це у соціальних мережах.

Ця тема викликає багато суперечок, оскільки є люди, які вірять у кармічні штуки, а є ті, хто дуже скептично ставиться до подібних ритуалів.

Тому, якщо ви не вірите у те, що склянка кави з ароматною приправою принесе вам гроші - не починайте цього робити.

Чому саме четвер?

З давніх часів четвер вважається днем, який відповідає за фінанси. Навіть є думка, що ділові та грошові угоди найкраще укладати саме в четвер.

Така думка бере своє коріння в езотериці. Це окрема наука, яка має опис кожного дня тижня та містичні явища. І четвер вважається днем фінансів.

Чому кориця?

Чи працює кава з корицею по четвергам? (фото: Freepik)

Вважається, що кориця дарує людям позитивні емоції. Але є легенда про чаклунок, які у своїх зіллях використовували корицю для удачі, багатства та для того, щоб сталося щось гарне і за легендою - це дійсно працювало.

Якщо заглибитись в астрологічне значення цієї приправи, стає відомо, що кориця - це стихія вогонь. Її відносять до сонця - воно відповідає за характер, темперамент та наше его.

Також за астрологічним описом - кориця підвладна Юпітеру, що відповідає за удачу, Марсу, який відповідає за енергію, а також знаходиться під впливом знаку зодіаку Лев.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що кориця просто посилює енергію, тобто четвер і кава з корицею у поєднанні може дійсно притягнути грошову удачу.

Що потрібно робити, щоб кава з корицею у четвер почала працювати?

Основне правило - вірити в це. Все, про що ми думаємо, має властивість здійснюватися. Отже, якщо ви щиро вірите у цей ритуал, то ваш фінансовий стан рано чи пізно може покращитися.

Порада від астролога

"Цей ритуал як афірмація і правильне налаштування з приводу коштів. Тобто після нього не працювати не можна. Але багато що залежить від наших думок, цілей та наших налаштувань на життя. Якщо у це вірити - це працює. Умовно, ти просто швидше це притягуєш до себе", - говорить Маслова.

Також свою віру варто підсилювати афірмацією: "Як кориця смак кави додає, так і гроші у мене приростають. Хай буде так"

Проговорювати її треба тричі, інакше не відбудеться енергообміну, що й відповідає у всесвіті за здійснення наших бажань.

Чи працює кава з корицею по четвергам для грошового потоку? (фото: Freepik)