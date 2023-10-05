Кофе с корицей по четвергам. Действительно ли этот ритуал для привлечения денег работает?

Каждый день в мире появляется много новых вещей, ритуалов и правил, о которых большие массы людей узнают со временем. Одним из таких ритуалов стал и кофе с корицей по четвергам.

РБК-Украина (проект Styler) с помощью комментария астролога Ольги Масловой разобралось, почему же кофе с корицей по четвергам стало столь популярным и работает ли этот ритуал.

Популярность ритуала кофе с корицей

Люди массово начали пить кофе с корицей в этот день и пропагандировать это в социальных сетях.

Эта тема вызывает много споров, поскольку есть люди, верящие в кармические темы, а есть те, кто очень скептически относится к подобным ритуалам.

Поэтому если вы не верите в то, что чашка кофе с ароматной приправой принесет вам деньги - не начинайте этого делать.

Почему именно четверг?

С давних времен четверг считается днем, отвечающим за финансы. Даже бытует мнение, что деловые и денежные сделки лучше заключать именно в четверг.

Такое мнение берет свое начало в эзотерике. Это отдельная наука, которая описывает каждый день недели и мистические явления. И четверг считается днем финансов.

Почему корица?

Работает ли кофе с корицей по четвергам? (фото: Freepik)

Считается, что корица дарит людям положительные эмоции. Но есть легенда о колдуньях, которые в своих зельях использовали корицу для удачи, богатства и для того, чтобы произошло что-то хорошее и по легенде - это действительно работало.

Если углубиться в астрологическое значение этой приправы, становится известно, что корица - это стихия огонь. Ее относят к солнцу - оно отвечает за характер, темперамент и наше эго.

Также по астрологическому описанию - корица подвластна отвечающему за удачу Юпитеру и Марсу, который отвечает за энергию, а также находится под влиянием знака зодиака Лев.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что корица просто усиливает энергию, то есть, четверг и кофе с корицей в сочетании может действительно привлечь денежную удачу.

Что нужно делать, чтобы кофе с корицей в четверг начал работать?

Основное правило - верить в это. Все, о чем мы думаем, имеет свойство сбываться. Итак, если вы искренне верите в этот ритуал, то ваше финансовое состояние рано или поздно может улучшиться.

Совет от астролога

"Этот ритуал как афирмация и правильная настройка по поводу денежных средств. То есть, после него не работать нельзя. Но многое зависит от наших мыслей, целей и нашего настроя на жизнь. Если в это верить - это работает. Условно, ты просто быстрее это притягиваешь к себе", - говорит Маслова.

Также свою веру следует усиливать афирмацией: "Как корица вкус кофе добавляет, так и деньги у меня прирастают. Да будет так"

Проговаривать ее нужно трижды, иначе не произойдет энергообмена, что и отвечает во вселенной за исполнение наших желаний.

Работает ли кофе с корицей по четвергам для денежного потока? (фото: Freepik)