Лікар назвала 6 ефектів кави на організм, після яких ви зміните своє ставлення до напою

Кава вже давно перестала бути просто ранковим напоєм. Більшість людей нею насолоджується протягом дня по кілька разів. Втім, чи можна так зловживати кавою та як вона впливає на здоров'я?

Про те, скільки чашок кави можна випивати і як вона впливає на організм, пояснила гастроентеролог Євгенія Белінська в Instagram.

Кава корисна чи ні

"Цей напій був предметом дебатів тривалий час. У 1991 році ВООЗ включила каву до списку можливих канцерогенів, а у 2016 році це спростувала, оскільки дослідження показали, що кава не тільки не повʼязана із підвищенням ризику онкологічних захворювань, а й навпаки зменшує ризик певних видів злоякісних утворень", - пояснює лікар.

Одна чашка звареної кави (200 мл) містить близько 95 мг кофеїну. Помірною кількістю кофеїну вважається до 400 мг на день або 3-5 чашок кави.

Кава містить кофеїн, вітамін В2 (рибофлавін), магній та поліфеноли, включаючи хлорогеневу, хінну кислоту та дитерпени.

"Отож, кава - це не тільки кофеїн. Вміст вашої чашки залежить від багатьох факторів: тип кавових зерен, спосіб та ступінь обсмажування і подрібнення, спосіб заварювання. Індивідуальна реакція людини може також суттєво відрізнятися", - пояснює Белінська.

Вона радить не зловживати кавою людям, яким важко контролювати тиск. А вагітним рекомендована доза становить не більше 2 чашок напою на день

Як кава впливає на організм

Тим не менш, сукупні дослідження кави вказують на її користь для здоровʼя, а саме: