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Марічка Падалко приголомшила архівними фото весілля з чоловіком, який зараз у ЗСУ

Середа 26 лютого 2025 13:49
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Марічка Падалко приголомшила архівними фото весілля з чоловіком, який зараз у ЗСУ Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Катерина Собкова

Зірка "плюсів" Марічка Падалко сьогодні святкує одразу декілька свят: свій день народження, а також день народження чоловіка, екс-нардепа і відомого журналіста Єгора Соболєва. Крім того, цього дня 15 років тому пара зіграла весілля, архівними кадрами з якого ведуча вирішила поділитися в мережі.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сьогодні в нас обох день народження. У цей день 15 років тому ми офіційно стали чоловіком і дружиною", - розповіла Падалко.
Марічка Падалко приголомшила архівними фото весілля з чоловіком, який зараз у ЗСУ
Марічка Падалко показала фото з весілля (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Також вона поділилася, яким було її весілля з Єгором Соболєвим.

"Єдиним нашим свідком був мій колега і режисер Борис Долина. Він погодився нас пофотографувати. З 2022 року Єгор і Борис - у ЗСУ", - зазначила телеведуча.
Марічка Падалко приголомшила архівними фото весілля з чоловіком, який зараз у ЗСУ
Марічка Падалко та Борис Долина (фото: instagram.com/marichkapadalko)

На знімках, які вона змонтувала в короткий ролик, показано, що весілля було досить скромним. Наречена обрала білу сукню з контрастними чорними вставками, а наречений був у синьому костюмі, білій сорочці та помаранчевій краватці. До речі, з того часу ведуча практично не змінилася.
Марічка Падалко приголомшила архівними фото весілля з чоловіком, який зараз у ЗСУ
Весілля пари відбулося 15 років тому (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Зазначимо, що шлюб з Єгором Соболєвим був для Марічки Падалко другим.

Зі своїм першим чоловіком, ім'я якого вона досі тримає в секреті, вони вчилися в одній школі. Вони одружилися, коли телеведучій було 22 роки, а її обранцю 23 роки. Вони прожили в шлюбі понад 10 років, проте дітей у цьому шлюбі не було.

Потім Падалко закохалася в Єгора Соболєва і подала на розлучення з першим чоловіком. На момент знайомства з телеведучою він був також одружений і виховував доньку. В одному з інтерв'ю ведуча чесно зізналася, чому залишила першому чоловікові все майно.

Пара виховує трьох дітей: сина Михайла (2007 р. н.), доньок Марію (2008 р. н.) і Катерину (2010 р. н.).
Марічка Падалко приголомшила архівними фото весілля з чоловіком, який зараз у ЗСУ
Весілля Марічки Падалко та Єгора Соболєва (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Зазначимо, що Соболєв з перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист України. Екснардеп і журналіст уклав контракт із ТрО, яка формується як частина Збройних сил України. У період повномасштабної війни чоловік займається виконанням різних бойових завдань, зокрема в перші тижні повномасштабної російської агресії він боровся з окупантами в Ірпені.
Марічка Падалко приголомшила архівними фото весілля з чоловіком, який зараз у ЗСУ
Єгор Соболєв (фото: instagram.com/yehorsoboliev)

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